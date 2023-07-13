В Пентагоне сообщили о недостаточной скорости контрнаступления ВСУ

В Пентагоне заявили, что Украина ведет контрнаступление с недостаточной скоростью. Об этом на брифинге журналистам 13 июля рассказал директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс.

«Оно может идти не с той скоростью, с какой мы бы предпочли бы», — цитируют Симса «РИА Новости».

Комментируя текущие результаты контрнаступления, он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены вести серьезные тяжелые сражения.

Также во время брифинга Симс рассказал, что кассетные боеприпасы уже переданы Украине. Он также добавил, что данный вид боеприпасов Киеву одновременно поступил не только от Соединенных Штатов, но и от других стран.

На вопрос журналистов об истребителях F-16 он ответил, что их поставки были бы несвоевременными. Симс пояснил, что такое решение связано с большими возможностями России в сфере ПВО.

Ранее, 12 июля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на донецком направлении группировка «Юг», авиация и артиллерия РФ отразили 30 атак ВСУ. За сутки ВС РФ уничтожили более 240 украинских военнослужащих, а также свыше 20 единиц боевой техники.

В середине июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские силы уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. По словам главы государства, на тот момент было уничтожено 218 танков и 418 бронированных машин. Путин отметил, что не сомневается, что ликвидация переданной западными странами Киеву бронетехники продолжится. Также президент России спрогнозировал, что Украина скоро может остаться без собственной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.