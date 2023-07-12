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Группировка «Юг» отразила 30 атак ВСУ на донецком направлении

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Фото: РИА Новости
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На донецком направлении группировка «Юг», авиация и артиллерия РФ отразили 30 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 12 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, были пресечены попытки украинских войск атаковать российские силы в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка, Веселое, Водяное, Андреевка, Соль, Северное, Первомайское, Петровское и Красногоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также в Луганской Народной Республике (ЛНР) около Золотаревки.

«Самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — отметил Конашенков в ходе брифинга.

За сутки на этих направлениях Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили более 240 украинских военнослужащих, а также свыше 20 единиц боевой техники. Кроме того, была пресечена деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах населенных пунктов Сладкое и Терны ДНР.

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Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы перешли в контратаку на краснолиманском направлении, а на угледарском отбросили войска ВСУ на исходные позиции с серьезными потерями.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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