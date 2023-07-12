Пушилин заявил о переходе российских войск в контратаку на краснолиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 12 июля в эфире «Соловьёв LIVE».



«Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку и резервы свои подтянули», — отметил Пушилин.



Также он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на угледарском направлении отброшены на исходные позиции с серьезными потерями.



Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил в этот день об отражении попыток двух украинских бригад атаковать российские позиции на краснолиманском направлении. Расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» и экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесли удары по сосредоточению живой силы и огневым силам ВСУ. По его словам, украинская сторона понесла серьезные потери в живой силе и технике. Четверо боевиков сдались в плен.

12 июля сообщалось, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления на угледарском направлении, но ее остановило российское подразделение. Ожесточенный бой добровольцев 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за ключевую лесополосу в районе Угледара шел 40 минут. Выжившие боевики пятились назад, а российские военнослужащие переходили в стремительную атаку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.