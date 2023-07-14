Президент Финляндии заявил об открытости страны для размещения военной базы США
Финляндия открыта для обсуждения размещения военной базы США на территории страны. Об этом 13 июля на брифинге заявил президент Саули Ниинисте.
Он подчеркнул, что сейчас Финляндия и Соединенные Штаты обсуждают пункты соглашения об оборонном сотрудничестве стран.
«Многое еще остается открытым, но мы открыты для обсуждения, и я знаю, что наш партнер также очень открыт. Так что посмотрим», — заключил Ниинисте журналистам.
13 июля президент США Джо Байден прибыл в Хельсинки, где принял участие в саммите Соединенных Штатов и стран Скандинавии. Он рассказал, что за три секунды принял решение о вступлении Финляндии в НАТО. Итогом встречи стало обещание и дальше поддерживать Украину и усилить трансатлантические связи.
Ранее, 2 мая, финская газета Satakunnan Kansa сообщила, что Финляндия и США обсуждают соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве. Отмечалось, что в случае заключения соглашения Вооруженные силы Соединенных Штатов смогут использовать финскую территорию и базы для проведения учений и хранения материалов.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает планы соглашения об использовании военными НАТО территории Финляндии свидетельством утраты Хельсинки суверенитета.