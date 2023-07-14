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Президент Финляндии заявил об открытости страны для размещения военной базы США

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Финляндия открыта для обсуждения размещения военной базы США на территории страны. Об этом 13 июля на брифинге заявил президент Саули Ниинисте.

Он подчеркнул, что сейчас Финляндия и Соединенные Штаты обсуждают пункты соглашения об оборонном сотрудничестве стран.

«Многое еще остается открытым, но мы открыты для обсуждения, и я знаю, что наш партнер также очень открыт. Так что посмотрим», — заключил Ниинисте журналистам.

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И о чем президент США договорился со скандинавскими странами

13 июля президент США Джо Байден прибыл в Хельсинки, где принял участие в саммите Соединенных Штатов и стран Скандинавии. Он рассказал, что за три секунды принял решение о вступлении Финляндии в НАТО. Итогом встречи стало обещание и дальше поддерживать Украину и усилить трансатлантические связи.

Ранее, 2 мая, финская газета Satakunnan Kansa сообщила, что Финляндия и США обсуждают соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве. Отмечалось, что в случае заключения соглашения Вооруженные силы Соединенных Штатов смогут использовать финскую территорию и базы для проведения учений и хранения материалов.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает планы соглашения об использовании военными НАТО территории Финляндии свидетельством утраты Хельсинки суверенитета.

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