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Врач назвала суточную норму потребления сахара

Врач Чернышова: в день можно есть до 25 г сахара
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что здоровому человеку в день допустима есть не более 25 г сахара без последствий для организма.

В беседе с «Москвой 24» в четверг, 13 июля, медик отметила, что сахар является быстрым источником энергии, потому съесть что-нибудь сахара можно при переутомлении, интенсивной умственной работе. Между тем, увлекаться сахаром не стоит.

«Количество, которое можно есть в день здоровому взрослому человеку, это пять-шесть чайных ложек, 25 г. Но в целом чем меньше его есть, тем лучше», — подчеркнула Чернышова.

По ее словам, избыток сахара в рационе чреват проблемами со здоровьем. Например, это может привести к набору веса, повысить риск развития диабета и хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает RT.

Помимо этого, сахар поддерживает воспалительные процессы, в том числе во внутренней оболочке сосудов, отмечает телеканал «360». Это приводит к отложению бляшек и атеросклерозу, пишет сайт kp.ru.

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В апреле врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала самый вредный вид шоколада. По ее словам, самым вредным для здоровья шоколадом является белый, поскольку в ней нет какао-бобов, в которых и заключается основная польза шоколада. Кроме того, в белом шоколаде присутствуют добавки, пишет НСН. Также диетолог отметила, что вторым по вредности является молочный шоколад: в нем содержится слишком много сахара.

В августе прошлого года психолог Илья Шабшин в беседе с «Известиями» рассказал о способах избавиться от привычки есть сладкое. По его словам, чаще всего люди заедают сладким стресс, усталость, одиночество или обиду. Он призвал выяснить причину чрезмерного употребления сахара, а уже затем заменить эту привычку на более полезную.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала сладкоежкам не отказываться от сладкого полностью, можно заменить его более полезным. Например, сладости натурального происхождения содержат клетчатку, которая сдерживает всасывание сахара. Это может быть сорбет, мармелад, пастила, зефир, домашние джемы. Эксперт посоветовала не злоупотреблять фруктозой вместо обычного сахара при приготовлении в домашних условиях таких кондитерских изделий, как джем, отмечает телеканал «Звезда».

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