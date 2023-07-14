Названы наиболее популярные марки автомобилей в 2023 году

Наиболее востребованы у россиян корейские марки автомобилей, позитивную динамику демонстрируют «китайцы», а европейские авто интересуют жителей России всё меньше. Об этом говорится в исследовании аналитиков страхового дома «ВСК», с которым ознакомились «Известия» 14 июля.

Так, в топ-5 наиболее востребованных машин в 2023 году вошли Kia (10% продаж), Hyundai (около 9%), Toyota (около 9%), ВАЗ (8%) и Lada (7%).

Среди моделей наибольшим спросом пользуются Lada Granta, Hyundai Creta, Kia Rio, Lada Vesta, Toyota RAV 4.

Также в перечне наиболее популярных авто появилось больше китайских брендов: Haval (4,4%), Chery (3%), Geely (2,4%), Omoda (1,5%), Exeed (1,2%).

Сохранили свои позиции в рейтинге премиальные европейские бренды — Mercedes-Benz и BMW, доля которых в общем объеме продаж составляет 2%.

«Автомобильный сектор в 2023 году продемонстрировал заметное оживление. <…> Так, с начала года число оформленных полисов каско выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавили аналитики.

Накануне «Российская газета» написала, что за первые пять месяцев 2023 года стоимость обслуживания машин выросла в России на 21%. При этом в сегменте премиальных авто наблюдается острая нехватка комплектующих, в то время как более массовые автомобили не страдают от дефицита запчастей.

Ранее, 5 июля, основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль рассказал «Известиям», что спрос на новые автомобили растет — в июне россияне приобрели в 2,5 раза больше авто, чем в аналогичном месяце 2022 года. При этом он выразил мнение, что положительная динамика сохранится до конца текущего года.