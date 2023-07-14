Объектная реальность: 28 тыс. обманутых дольщиков не получат жилье в срок

Более 28 тыс. обманутых дольщиков рискуют не получить свои квартиры в срок — до конца 2023 года. Об этом говорится в ответе правительственного Фонда развития территорий на запрос депутатов Госдумы. Речь о домах, достройкой которых занимаются регионы. 380 домов должны быть сданы не позднее декабря текущего года, но сейчас работы на объектах не ведутся. В Госдуме «Известиям» рассказали о случаях, когда власти регионов в приоритетном порядке продают участки земли под коммерческую застройку, вместо того чтобы передавать их для возведения жилья для обманутых дольщиков.

Обещанного не дождутся

Есть вероятность того, что почти 380 домов для обманутых дольщиков не будут достроены в срок — в третьем и четвертом кварталах 2023 года, сообщил Фонд развития территорий (ФРТ) в ответ на запрос президиума генсовета партии «Единая Россия» (письмо есть в распоряжении «Известий»).

«Есть потенциальный риск завершения мероприятий по восстановлению прав граждан за пределами 2023 года» , — говорится в письме.

По оценке руководителя рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков депутата Госдумы Александра Якубовского, речь идет о жилье для более чем 28 тыс. человек.

— Сейчас работы на этих объектах не ведутся, тогда как, согласно дорожным картам, права дольщиков должны быть восстановлены до 31 декабря 2023 года , — сказал он «Известиям».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Под восстановлением прав в данном случае понимается тот факт, что обманутый человек получит свою квартиру. Это может произойти двумя способами: или за счет федеральных средств, или за счет бюджетов регионов. У регионов, в свою очередь, есть два пути: достроить дома за свой счет или привлечь частных инвесторов. В последнем случае инвестору выделяют землю — бесплатно или по сниженным ценам, он строит на ней новые дома и часть квартир в них передает обманутым дольщикам, рассказал депутат.

— Но фиксируются схемы, когда наиболее инвестиционно привлекательные земельные участки не используются для этих целей, а просто продаются другим застройщикам , — рассказал парламентарий.

Например, в адрес депутата поступила жалоба от директора компании «Строй-Арт»​​​​ Арсена Кулиджаняна на мэрию Новосибирска. Девелопер сообщил «Известиям», что ему отказались выделять землю, на которой он намеревался построить дома в том числе для обманутых дольщиков.

— Получилась парадоксальная ситуация, когда для продажи юрлицам муниципальная земля есть, а для восстановления прав обманутых дольщиков — нет, — считает Александр Якубовский.

В 2022 году бизнесмен обратился в суд. Согласно материалам дела, мэрия отказала бизнесмену, ссылаясь на то, что стоимость строительства квадратного метра жилья в его проекте отличалась от установленной средней стоимости по региону (при том что не должна превышать ее).

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Суды двух инстанций признали правоту бизнесмена («Известия» ознакомились с их решениями). Так, Арбитражный суд Новосибирской области указал, что пункт о стоимости строительства не является обязательным, а остальным критериям застройщик соответствовал.

Но Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на пересмотр.

Александр Якубовский направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой провести проверку («Известия» ознакомились с копиями документов).

В Генпрокуратуре парламентарию ответили, что проверка организована. А в СУ СК по Новосибирской области ему сообщили, что «организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления» (есть в распоряжении «Известий»).

Редакция направила запросы в Генпрокуратуру, СКР и мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто имел причастность к схеме в Новосибирске, — сказал Александр Якубовский.

Ответственность за реализацию дорожных карт по восстановлению прав дольщиков силами регионов несут заместители руководителей высших исполнительных органов власти субъектов, сказали «Известиям» в ФРТ.

Недостаточные усилия

Региональные власти недостаточно активно используют имеющиеся у них механизмы восстановления прав обманутых дольщиков, считает Александр Якубовский.

— Мы сейчас планируем проанализировать все сделки с крупными земельными участками в тех регионах, которые находятся в зоне риска, — сказал он. — Чтоб было понятно, действительно ли регион сделал всё от себя зависящее.

Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, задержки в восстановлении прав обманутых дольщиков возможны не только из-за недобросовестности чиновников. Например, проблемы могут возникнуть из-за роста цен на стройматериалы и строительную технику.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Но чаще всего , по словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, проблемы возникают именно с домами, которые регионы достраивают своими силами — из-за нехватки денег или их нерационального использования.

— Считаю халатностью со стороны субъектов РФ не сообщать о возникающих сложностях Фонду развития территорий, который может принять решение о переходе долгостроев под свою эгиду, — сказал он.

По мнению члена Ассоциации юристов России Шамиля Султанова, чтобы исключить такие прецеденты, как в Новосибирске, должны быть созданы юридические ограничения для распоряжения свободной муниципальной землей. То есть наличие обманутых дольщиков, обязанность по восстановлению прав которых лежит на регионе, станет обременением при распоряжении землей, пояснил он.