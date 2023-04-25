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В ЯНАО полностью решили проблему с обманутыми дольщиками

На встрече президента и главы региона также обсуждались темы ветхого жилья и развития транспортной инфраструктуры
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Население Ямала увеличивается за счет естественного прироста. На это Владимир Путин обратил внимание 25 апреля на встрече с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Президент констатировал, что по основным показателям в регионе наблюдается позитивная тенденция, однако призвал поработать над вопросом доступности школ и решением проблемы ветхого жилья. При этом глава ЯНАО сообщил, что в субъекте удалось полностью решить проблему с обманутыми дольщиками. В ходе беседы губернатор доложил о развитии транспортной системы и успехах региона в помощи донецкой Волновахе.

О чем говорили на встрече

— Губернатор начал отчет президенту с темы поддержки семей военнослужащих, назвав ее ключевой задачей. По словам Дмитрия Артюхова, родственникам участников СВО не только предоставляется материальная помощь, но и уделяется личное внимание, вплоть до помощи в ремонте. Глава региона также отчитался о жизни подшефного муниципалитета Ямала — донецкой Волновахи. Там восстанавливаются детсады, школы, больничный городок. Половина из 49 объектов уже построена. «Фотографии говорят за себя: жизнь возвращается в этот район», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.

— Владимир Путин поручил главе Ямало-Ненецкого АО поработать над вопросом доступности школ во всем округе: многие дети, по словам президента, все еще учатся в две смены. Губернатор, в свою очередь, доложил, что сейчас активно строятся 25 школ и 25 детских садиков.

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— Отдельно российский лидер обратил внимание и на наличие большого количества ветхого, аварийного жилья. Губернатор проблему отрицать не стал: по его словам, это особенности освоения Севера — и эти дома ранее были «за счастье» людям, но сейчас уже идет строительство нового жилья для них. При этом глава региона доложил об успешном выполнении прошлого поручения главы государства: обманутых дольщиков на Ямале больше не осталось.

— Главным достижением в регионе Дмитрий Артюхов назвал естественный прирост населения. Причем за последние годы в три раза выросло число многодетных семей. Он проиллюстрировал свой отчет фотографиями, в том числе семьи Ольги Дехтяренко, удостоенной почетного звания «Мать-героиня». Президент попросил губернатора передать им привет. «У вас в Ямало-Ненецком округе в целом по основным показателям везде плюсы. Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела, — это рост постоянного населения, причем за счет естественного прироста», — сказал Владимир Путин.

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— Губернатор коснулся и развития транспортной системы ЯНАО. Дмитрий Артюхов заверил президента, что проект по строительству железной дороги Северный широтный ход будет обязательно реализован, однако сейчас есть определенная пауза, «чтобы всё взвесить». Кроме того, глава региона затронул тему строительства 170 км железной дороги к арктическому порту Сабетта.

— Кроме того, на встрече обсуждалась ситуация с медициной, экологией, безопасностью и поддержкой коренных народов, а также развитием спорта и культуры в регионе. Теперь для северян доступны и концерты симфонического оркестра Мариинского театра и пианиста Дениса Мацуева. «В результате уже, знаете, не «северная ссылка» для большой зарплаты — полноценная жизнь, когда можешь прикоснуться к самому высокому искусству», — подчеркнул губернатор.

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