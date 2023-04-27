Домовая порука: дольщикам ограничат возможность обращения в суд
Дольщикам ограничат возможность обращения в суд с исками к девелоперам в случае недовольства качеством построенных квартир. Для начала им придется писать жалобу застройщику. Тот будет обязан за свой счет получить заключение специалистов и в течение 20 дней устранить недостатки. И только если он этого не сделает, граждане смогут обратиться в суд. Законопроект разработали в профильном комитете Госдумы для борьбы с так называемым потребительским терроризмом (попытками покупателей заработать с помощью исков к девелоперам). Документ уже поддержал Минстрой. При этом, по словам экспертов, к качеству построенных домов сегодня действительно много вопросов.
Рост конфликтности
Граждан планируют обязать писать жалобу застройщикам перед обращением в суд из-за некачественного возведения первичного жилья. Законопроект разработали депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России», его намерены внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время.
Минстрой концептуально поддержал документ, следует из письма ведомства первому заместителю руководителя «Единой России» Дмитрию Вяткину (есть у «Известий»). Редакция направила запрос в ведомство.
Проект предполагает, что девелопер будет обязан устранить недостатки за свой счет, и если он этого не сделает, граждане смогут обращаться в суд. Предлагается установить требование о добровольном устранении недостатков застройщиком, а также порядок действий всех сторон, сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.
— Застройщик за свой счет должен будет получить заключение специалистов, состоящих в едином реестре, а затем добровольно устранить нарушения в согласованный с дольщиком срок, который не должен превышать 20 календарных дней, — рассказал он.
Если девелопер не исполнил свои обязательства, то собственник вправе потребовать соразмерного снижения цены договора или возмещения затрат на устранение недостатков третьими лицами, подчеркнул парламентарий. И в случае неисполнения уже обращаться в суд, сказал Сергей Колунов.
За последние годы заметно выросло число исков от дольщиков к девелоперам. В 2020-м их было 23 тыс. на общую сумму 9,8 млрд рублей, в 2021-м — 33 тыс. на 13,3 млрд рублей, в 2022 году — 37,8 тыс. на 16,6 млрд рублей, рассказала кандидат юридических наук, председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян, ссылаясь на данные Верховного суда РФ.
Сейчас вопросы о качестве квартиры дольщика регулируются седьмой статьей закона о долевом строительстве. Она предусматривает несколько вариантов действий для владельцев, которые остались недовольны качеством. Они могут на выбор договариваться с застройщиком об устранении недостатков или о компенсации за них во внесудебном порядке, сразу подавать в суд или вовсе отказаться от договора, если недостатки слишком серьезные, сказал основатель и владелец группы «Родина» Владимир Щекин.
— Инициатива предполагает введение презумпции добросовестности застройщика. При этом важно, чтобы право гражданина обращаться к государству напрямую не ущемлялось, — сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.
Трудности дольщиков
В последние годы объемы потребительского терроризма в сфере строительства растут, сказал Сергей Колунов. Причем зачастую владельцы по факту становятся жертвами недобросовестных юристов и компаний, которые зарабатывают на их доверии.
— Такие юристы выставляют необоснованные претензии и штрафы, обещая дольщикам огромные компенсации, а по факту большую часть этих средств забирают за свои услуги и судебные издержки, — рассказал депутат.
По его словам, в доме может быть одновременно до 50 дел от одной компании. При этом ежегодные потери застройщиков от действий таких компаний оцениваются в 4 млрд рублей, добавил Сергей Колунов.
— Чаще всего выявляемые недостатки не столь серьезны, чтобы немедленно идти в суд. Почти всегда девелоперы готовы их быстро устранить, не доводя дело до разбирательства, — сказал Владимир Щекин.
Законопроект в первую очередь призван защитить дольщиков от юристов, которые берутся проводить якобы экспертную оценку недочетов, сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
— Одно время в Казани на каждом подъезде в новостройках висели объявления в духе: «Съезди отдохнуть за счет застройщика!» Дольщики обращаются по этим объявлениям и попадают в ловушку — юристы обещают им золотые горы и убеждают доверить ведение судебных дел против девелопера, — рассказал он.
Поводом может стать любая мелочь, например незначительные проблемы с качеством отделки, которые на деле застройщик решает буквально за пару дней, добавил Илья Вольфсон. А когда судебные тяжбы завершаются — некоторые из них длятся годами, — «добившиеся справедливости» клиенты получают не более 30% от отсуженных сумм. Остальное идет в карман юристам, подчеркнул парламентарий.
Для рынка это серьезная проблема, появились даже юридические компании, специализирующиеся на судах дольщиков с девелоперами из-за реальных и мнимых недостатков, согласен коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.
Потребительский терроризм в том числе оказывает влияние на себестоимость строительства, отметила директор Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан Адель Сайфуллина. Необходима правовая концепция, которая бы обеспечивала реальную защиту прав потребителей и одновременно предотвращала злоупотребления, считает она.
По мнению руководителя направления ремонтов и профессиональной приемки квартир федеральной компании «Этажи» Анастасии Головой, инициатива неоднозначная, поскольку крайне сложно одновременно учесть соблюдение прав дольщиков и защитить застройщиков. Порядка 90% претензий обоснованные, это касается качества отделки стен, заливки пола, оконных конструкций и дверей, сказала она.
— Часть покупателей до новоселья живут в арендованном жилье, поэтому они больше всего заинтересованы не в судах, а в скорейшем устранении замечаний и получении ключей для начала отделки и максимально быстрого новоселья, — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.
Сейчас нередко можно встретить неудовлетворительно построенное жилье, особенно это касается возведения объектов по типовой застройке, сказал юрист, основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Возводимые дома далеко не всегда соответствуют требованиям строительного законодательства — строят много и быстро, и, как следствие, качество порой приносится в жертву, добавила генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.