Домовая порука: дольщикам ограничат возможность обращения в суд

Дольщикам ограничат возможность обращения в суд с исками к девелоперам в случае недовольства качеством построенных квартир. Для начала им придется писать жалобу застройщику. Тот будет обязан за свой счет получить заключение специалистов и в течение 20 дней устранить недостатки . И только если он этого не сделает, граждане смогут обратиться в суд. Законопроект разработали в профильном комитете Госдумы для борьбы с так называемым потребительским терроризмом (попытками покупателей заработать с помощью исков к девелоперам). Документ уже поддержал Минстрой. При этом, по словам экспертов, к качеству построенных домов сегодня действительно много вопросов.

Рост конфликтности

Граждан планируют обязать писать жалобу застройщикам перед обращением в суд из-за некачественного возведения первичного жилья . Законопроект разработали депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России», его намерены внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

Минстрой концептуально поддержал документ , следует из письма ведомства первому заместителю руководителя «Единой России» Дмитрию Вяткину (есть у «Известий»). Редакция направила запрос в ведомство.

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Проект предполагает, что девелопер будет обязан устранить недостатки за свой счет, и если он этого не сделает, граждане смогут обращаться в суд . Предлагается установить требование о добровольном устранении недостатков застройщиком, а также порядок действий всех сторон, сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

— Застройщик за свой счет должен будет получить заключение специалистов, состоящих в едином реестре, а затем добровольно устранить нарушения в согласованный с дольщиком срок, который не должен превышать 20 календарных дней , — рассказал он.

Если девелопер не исполнил свои обязательства, то собственник вправе потребовать соразмерного снижения цены договора или возмещения затрат на устранение недостатков третьими лицами , подчеркнул парламентарий. И в случае неисполнения уже обращаться в суд, сказал Сергей Колунов.

За последние годы заметно выросло число исков от дольщиков к девелоперам. В 2020-м их было 23 тыс. на общую сумму 9,8 млрд рублей, в 2021-м — 33 тыс. на 13,3 млрд рублей, в 2022 году — 37,8 тыс. на 16,6 млрд рублей , рассказала кандидат юридических наук, председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян, ссылаясь на данные Верховного суда РФ.

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Сейчас вопросы о качестве квартиры дольщика регулируются седьмой статьей закона о долевом строительстве. Она предусматривает несколько вариантов действий для владельцев, которые остались недовольны качеством. Они могут на выбор договариваться с застройщиком об устранении недостатков или о компенсации за них во внесудебном порядке, сразу подавать в суд или вовсе отказаться от договора , если недостатки слишком серьезные, сказал основатель и владелец группы «Родина» Владимир Щекин.

— Инициатива предполагает введение презумпции добросовестности застройщика. При этом важно, чтобы право гражданина обращаться к государству напрямую не ущемлялось, — сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

Трудности дольщиков

В последние годы объемы потребительского терроризма в сфере строительства растут , сказал Сергей Колунов. Причем зачастую владельцы по факту становятся жертвами недобросовестных юристов и компаний, которые зарабатывают на их доверии .

— Такие юристы выставляют необоснованные претензии и штрафы, обещая дольщикам огромные компенсации, а по факту большую часть этих средств забирают за свои услуги и судебные издержки , — рассказал депутат.

По его словам, в доме может быть одновременно до 50 дел от одной компании. При этом ежегодные потери застройщиков от действий таких компаний оцениваются в 4 млрд рублей , добавил Сергей Колунов.

— Чаще всего выявляемые недостатки не столь серьезны, чтобы немедленно идти в суд. Почти всегда девелоперы готовы их быстро устранить , не доводя дело до разбирательства, — сказал Владимир Щекин.

Законопроект в первую очередь призван защитить дольщиков от юристов, которые берутся проводить якобы экспертную оценку недочетов , сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

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— Одно время в Казани на каждом подъезде в новостройках висели объявления в духе: «Съезди отдохнуть за счет застройщика!» Дольщики обращаются по этим объявлениям и попадают в ловушку — юристы обещают им золотые горы и убеждают доверить ведение судебных дел против девелопера , — рассказал он.

Поводом может стать любая мелочь, например незначительные проблемы с качеством отделки, которые на деле застройщик решает буквально за пару дней , добавил Илья Вольфсон. А когда судебные тяжбы завершаются — некоторые из них длятся годами, — «добившиеся справедливости» клиенты получают не более 30% от отсуженных сумм . Остальное идет в карман юристам, подчеркнул парламентарий.

Для рынка это серьезная проблема, появились даже юридические компании, специализирующиеся на судах дольщиков с девелоперами из-за реальных и мнимых недостатков , согласен коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Потребительский терроризм в том числе оказывает влияние на себестоимость строительства , отметила директор Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан Адель Сайфуллина. Необходима правовая концепция, которая бы обеспечивала реальную защиту прав потребителей и одновременно предотвращала злоупотребления , считает она.

По мнению руководителя направления ремонтов и профессиональной приемки квартир федеральной компании «Этажи» Анастасии Головой, инициатива неоднозначная, поскольку крайне сложно одновременно учесть соблюдение прав дольщиков и защитить застройщиков. Порядка 90% претензий обоснованные, это касается качества отделки стен, заливки пола, оконных конструкций и дверей , сказала она.

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— Часть покупателей до новоселья живут в арендованном жилье, поэтому они больше всего заинтересованы не в судах, а в скорейшем устранении замечаний и получении ключей для начала отделки и максимально быстрого новоселья, — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.