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Финансовый аналитик назвал преимущества использования цифрового рубля

Эксперт Чеврычкин: использование цифрового рубля повлияет на эффективность в борьбе с коррупцией
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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Существует несколько положительных моментов, которые даст цифровой рубль с учетом обязательной процедуры идентификации пользователей в госсистеме, отметил финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Подробнее он рассказал «Известиям» 13 июля.

Среди них анализ трансакций, в том числе в рамках проверки на ведение незаконной деятельности или поиска подозрительных переводов. Кроме того, внедрение новой валюты повлияет на повышение эффективности в борьбе с коррупцией или теневой экономикой, уточнил эксперт.

Также к преимуществам относятся контроль целевого использования бюджетных средств и сбор данных, ведение статистики, необходимой для принятия управленческих решений в сферах социально-экономического развития, объяснил аналитик.

«[Еще один положительный момент] — возможная перспектива использования цифрового рубля в международных переводах, что вполне актуально в рамках набирающей обороты тенденции по дедолларизации», — подчеркнул Чеврычкин.

Среди возможных рисков от внедрения цифрового рубля он отметил дополнительные затраты на адаптацию системы расчетов в финансовом секторе и усиление кибербезопасности; вероятность снижения ликвидности в коммерческих банках за счет перехода части безналичных денег в цифровые.

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11 июля Госдума на заседании приняла закон о внедрении цифрового рубля во втором и третьем чтениях. Цифровой рубль должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора.

6 июля первый заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова в интервью Forbes рассказала, что россияне смогут платить цифровыми рублями уже к 2025–2027 годам. Ими можно будет оплачивать как покупки, так и услуги.

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