Путин заявил о малоэффективности поставок Украине дальнобойного оружия

Западные поставки Украине оружия дальнего радиуса действия не оправдали надежд, которые на них возлагались. Об этом в четверг, 13 июля, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Ну что, да, они ущерб (по РФ. — Ред.) наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет», — отметил президент.

Комментируя пакеты военной помощи, отправляемые Киеву, российский лидер подчеркнул, что западные танки горят лучше, чем советские. Более того, украинские военнослужащие сами отказываются садиться в эти бронемашины, так как рискуют оказаться целью для российских бойцов.

Вооруженные силы России (ВС РФ), в свою очередь, с начала проведения украинского контрнаступления 4 июня уничтожили 311 танков украинской стороны. Причем треть из этого количества — западного производства, в частности немецкие Leopard, подчеркнул Путин.

При этом, если Запад и дальше продолжит накачивать Вооруженные силу Украины (ВСУ) оружием, то ситуация станет хуже только для украинской стороны.

«Если кто-то в этом заинтересован (в ухудшении ситуации на Украине. — Ред.), а, судя по всему, такие заинтересанты есть, самый лучший способ реализовать дальше эту задачу — разжигать конфликт дальше, поставлять новые вооружения», — подчеркнул Путин.

Ранее, 11 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы в ходе СВО продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, значительно снижая наступательный потенциал противника.

В середине июня президент РФ сообщил, что российские силы уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. По словам главы государства, на тот момент было уничтожено 218 танков и 418 бронированных машин. Путин отметил, что не сомневается, что ликвидация переданной западными странами Киеву бронетехники продолжится.

Также президент России спрогнозировал, что Украина скоро может остаться без собственной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.