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Водитель бензовоза рассказал о главной сложности своей работы

Водитель бензовоза назвал постоянный недосып основной сложностью своей работы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Водитель-экспедитор бензовоза из города Старый Оскол Белгородский области рассказал в четверг, 13 июля, о главной сложности в работе.

По словам 49-летнего шофера, он и его коллеги находятся в рейсах две недели подряд без выходных, а потом две недели отдыхают. Мужчина назвал главной сложностью своей работы постоянный недосып. За двухнедельную вахту он обычно получает от 98 тыс. до 110 тыс. рублей, но при этом почти не остается времени на отдых.

«Желательно делать два рейса в сутки. А для этого приходится мало спать. Между рейсами отдыхаешь час-два — и снова едешь, и едешь, и едешь», — рассказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам водителя, никаких действенных способов, чтобы не уснуть за рулем, не существует. Если тянет в сон, лучше остановиться и подремать хотя бы 15 минут. Проблема в том, что водителям бензовозов запрещено останавливаться с грузом.

«Если ты останавливаешься груженый, ты должен отписаться, отзвониться, сфотографироваться, написать столько бумажек, что, наверное, проще доехать», — рассказал он.

Шофер добавил, что старается выходить в рейс, только если нормально себя чувствует. Когда это не так, приходится отдыхать час или два, за что компания строго не наказывает водителей.

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Ранее, 5 июля, «Известия» писали со ссылкой на результаты совместного опроса СК «Росгосстрах» и «Зарплаты.ру», что две трети россиян считают, что профессиональная деятельность негативно влияет на их здоровье. Чтобы снизить такое воздействие, 33% респондентов планируют сменить работу, а 16% — поменять профессию.

Самым популярным способом решить проблемы со здоровьем, вызванные работой, для 55% россиян является отпуск. Помимо отпуска респонденты принимают БАДы/витамины (39%), занимаются спортом (37%), принимают лекарственные препараты (25%) и регулярно проходят диспансеризацию/чекапы (14%).

Также россияне рассказали, что иногда нуждаются в медицинской помощи в связи с работой (52%). Воспользоваться услугами ДМС могут 47% респондентов, 25% из них работодатель предоставляет частичную компенсацию ДМС, а 22% — полную.

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