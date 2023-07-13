Столтенберг указал на интерес НАТО к территории всей Швеции

Для НАТО с географической точки зрения представляет интерес вся территория Швеции. Об этом 13 июля в интервью телеканалу SVT заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Кроме того, говоря о членстве Швеции в НАТО, Столтенберг выразил уверенность в присоединении Стокгольма в ближайшее время.

«У Швеции сильная, профессиональная, хорошо обученная оборона и важное расположение на Балтийском море», — отметил Столтенберг.

Он добавил, что планирование НАТО после вступления Швеции изменится, так как ВВС северных стран будут работать взаимосвязано, используя аэропорты друг друга.

«Границы с Норвегией и Финляндией обеспечивают лучшую координацию сухопутных войск. Затем у нас есть военно-морские силы Швеции в Балтийском море», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее, 12 июля, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган указал на стремление Турции как можно скорее закончить процесс одобрения заявки Швеции, однако «парламент сейчас закрыт». Миссией Турции в данной ситуации ее лидер назвал разрешение этой задачи в кратчайшие сроки.

Кроме того, Эрдоган сделал заявление о том, что предоставит Анкаре дорожную карту борьбы с терроризмом. Далее протокол о членстве в НАТО направят в парламент.

Турецкий лидер 10 июля перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным, после того как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС).

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.