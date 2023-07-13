Как оформить или продать долю в квартире и загородном доме в 2023 году

Часто жилье принадлежит на равных правах сразу нескольким собственникам. В этом случае любое решение — будь то обмен, продажа квартиры или загородного дома — они принимают вместе. Чем долевая собственность отличается от совместной, и как ею можно распорядиться — рассказывают «Известия».

Что такое долевая собственность и какие права она дает

Дом, квартира и другая недвижимость могут находиться как в индивидуальной, так и общей собственности. В первом случае права на жилье принадлежат одному человеку, во втором — двум и более. Тогда речь идет уже об общей долевой собственности.

Это значит, что все собственники имеют одинаковые права владения, пользования и распоряжения жилплощадью, однако не могут этого делать только лишь по своему усмотрению, не согласовав свои действия с другими совладельцами.

Более того, каждый из них может пользоваться любой частью жилплощади, так как в квартире нет «своих» или «чужих» квадратных метров. По умолчанию все доли считаются равными. Выделить реальную долю можно только по соглашению с другими собственниками или через суд.

При этом количество владельцев и их качественный состав законом не ограничены.

Что можно сделать со своей долей при общедолевой собственности в 2023 году

В ряде случаев владелец доли может принимать решения самостоятельно. В частности, он может заявить о пересмотре размера доли. Например, если он вложил в квартиру больше других и документально докажет это. Тогда его доля будет увеличена на основании решения суда.

Также каждый дольщик вправе зарегистрировать своего ребенка младше 18 лет без согласия остальных собственников. Если же он захочет прописать супруга или супругу, родителей или других лиц, то ему придется получить согласие всех совладельцев квартиры.

Согласие потребуется и в случае обмена или продажи доли. Исключение — дарение и завещание.

Как продать свою долю в квартире при общедолевой собственности в 2023 году

При продаже доли ее владелец обязан уведомить сособственников о своем решении. По закону сначала нужно предложить выкупить долю каждому из совладельцев.

Лучше отправить им заказное письмо, чтобы в случае проблем доказать в суде, что требования Гражданского кодекса с вашей стороны не были нарушены. Стоит учесть, что другие дольщики могут подать иск в суд, если было нарушено право преимущественного выкупа.

Если же в течение месяца никто из совладельцев не согласился на сделку, тогда можно приступать к поиску покупателя со стороны.

При этом, когда один из владельцев доли несовершеннолетний, любые сделки с недвижимостью совершаются с участием органов опеки.

Можно ли выкупить долю при общедолевой собственности принудительно в 2023 году

Российское законодательство предусматривает возможность выкупить долю другого совладельца в принудительном порядке. Сделать это можно только через суд при наличии трех условий — совладелец не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, его доля незначительна и не может быть реально выделена.

Как продать свою долю, если в общедолевой собственности дом с участком в 2023 году

Правила купли-продажи имущества в общей долевой собственности те же, что и в отношении земельного участка с домом. Однако здесь есть некоторые нюансы.

И жилой дом, и земельный участок — самостоятельные объекты недвижимости. Это значит что каждый из них поставлен на кадастровый учет и право собственности регистрируется в отношении каждого объекта. Поэтому для продажи доли необходимо получить отказ всех дольщиков в отношении дома и участка.

С финансовой точки зрения такая сделка крайне невыгодна, так как продавец теряет 25–30% стоимости. Если бы объект продавался целиком, он получил бы гораздо больше средств.

Ранее «Известия» писали о правах временно зарегистрированных в чужом жилье.