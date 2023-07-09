Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник главы Пентагона уличил США в уничтожении Украины вместо РФ
Происшествия
Упавшее дерево насмерть задавило женщину под Новосибирском
Мир
В ФРГ подготовили гуманитарную помощь для жителей Херсонской области
Мир
В Крыму заявили о планах привлечь Зеленского к ответственности за диверсии
Мир
В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента страны
Мир
Глава минфина США заявила о «более прочной основе» между США и Китаем
Происшествия
Один человек погиб при падении автомобиля в реку на Камчатке
Спорт
Захарова заявила об усталости мира от дискриминации спортсменов из РФ
Происшествия
Украинские боевики выпустили 21 снаряд по Донецку
Мир
Депутат ЕП предрек жертвы среди украинцев из-за кассетных боеприпасов
Общество
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Армия
Артиллерия ВС РФ сорвала попытку украинских националистов занять опорный пункт

Юрист рассказал о правах временно зарегистрированных в чужом жилье

Юрист Гусятников: временно зарегистрированные в чужом жилье имеют право там проживать
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников 9 июля сообщил, что временная регистрация чужого человека в вашей квартире может быть чревата последствиями.

«Если вы будете препятствовать человеку, у которого есть регистрация, пусть и временная, то он может обратиться в полицию, и вы обязаны будете его впустить в дом и не мешать ему там проживать», — приводит его слова агентство «Прайм».

Как отметил юрист, любой взрослый человек, у которого есть регистрация в жилом помещении, может зарегистрировать там своих детей до 14 лет. При этом для этого не требуется согласие, поскольку местом жительства несовершеннолетних по закону является место жительства одного из его родителей. При этом регистрация для ребенка оформляется на срок, не превышающий срок регистрации его родителя.

Однако есть риск, что владелец квартиры через некоторое время может обнаружить увеличивавшееся число зарегистрированных. Хотя это является незаконным.

Гусятников напомнил, что при временной регистрации собственник может прекратить ее, лично обратившись в МВД. Необходимо предоставить документы, подтверждающие собственность, написать заявление, и на следующий день человек будет снят с регистрационного учета. Согласие зарегистрированного не потребуется.

По словам специалиста, в случае если была оформлена фиктивная регистрация и зарегистрированный не проживает по данному адресу, заявителя может ждать штраф. К ответственности по таким делам пока привлекают нечасто, но помнить об этом нужно, добавил Гусятников.

Неделимая доля: россиян хотят защитить от квартирных рейдеров
Депутаты вновь обсудят законопроект о запрете на продажу долей в квартирах третьим лицам

Ранее, 19 июня, юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что из-за нового вида мошенничества с «Госуслугами» можно лишиться жилья. Он призвал не верить никаким телефонным звонкам от незнакомых людей, как бы они ни представлялись и что бы ни обещали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023