Юрист рассказал о правах временно зарегистрированных в чужом жилье

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников 9 июля сообщил, что временная регистрация чужого человека в вашей квартире может быть чревата последствиями.

«Если вы будете препятствовать человеку, у которого есть регистрация, пусть и временная, то он может обратиться в полицию, и вы обязаны будете его впустить в дом и не мешать ему там проживать», — приводит его слова агентство «Прайм».

Как отметил юрист, любой взрослый человек, у которого есть регистрация в жилом помещении, может зарегистрировать там своих детей до 14 лет. При этом для этого не требуется согласие, поскольку местом жительства несовершеннолетних по закону является место жительства одного из его родителей. При этом регистрация для ребенка оформляется на срок, не превышающий срок регистрации его родителя.

Однако есть риск, что владелец квартиры через некоторое время может обнаружить увеличивавшееся число зарегистрированных. Хотя это является незаконным.

Гусятников напомнил, что при временной регистрации собственник может прекратить ее, лично обратившись в МВД. Необходимо предоставить документы, подтверждающие собственность, написать заявление, и на следующий день человек будет снят с регистрационного учета. Согласие зарегистрированного не потребуется.

По словам специалиста, в случае если была оформлена фиктивная регистрация и зарегистрированный не проживает по данному адресу, заявителя может ждать штраф. К ответственности по таким делам пока привлекают нечасто, но помнить об этом нужно, добавил Гусятников.

Ранее, 19 июня, юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что из-за нового вида мошенничества с «Госуслугами» можно лишиться жилья. Он призвал не верить никаким телефонным звонкам от незнакомых людей, как бы они ни представлялись и что бы ни обещали.