Юрист рассказал о новом виде мошенничества с риском лишиться жилья

Недавно появился новый вид мошенничества с «Госуслугами», из-за которого попавшиеся на него граждане могут остаться не только без денег, но и без жилья. О том, как этого избежать «Известиям» 19 июня рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, новая мошенническая схема предполагает, что человеку звонят на телефон, представляются сотрудниками Центрального государственного архива и сообщают, что готовы некие запрошенные на его имя документы.

«При этом обращаются к вам по имени-отчеству, при необходимости могут назвать и другие персональные данные, включая домашний адрес, электронную почту или дату рождения. После этого большинство людей втягивается в разговор, не подозревая, с кем общаются на самом деле. Затем у вас интересуются, каким способом отправить документы — «Почтой России» или посредством электронной почты. Независимо от ответа вам сообщат, что документы к отправке готовы и остается лишь ввести в программу код подтверждения», — рассказал Хаминский.

Он обратил внимание, что у многих это не вызывает никаких подозрений, поскольку таким образом получают посылки в транспортных компаниях и действуют в других аналогичных ситуациях. Далее человеку сообщают, что Центральный государственный архив якобы направляет смс-уведомления через портал «Госуслуги», и он должен произнести только что полученные четыре цифры.

«Что же происходит на самом деле? Преступники узнают номер телефона, адрес электронной почты и другие персональные заинтересовавшего их лица. Затем заходят на портал «Госуслуги» и, выбрав функцию «забыл пароль», вводят номер телефона потенциальной жертвы. Затем под видом сотрудника госархива совершают звонок и рассказывают почти правдоподобную историю про исполнение запроса. Когда «клиент» практически готов, нажимают кнопку «восстановить доступ» и гражданину на телефон приходит смс-сообщение «Код восстановления к учетной записи ****. Не сообщайте никому». Ничего не подозревающий гражданин произносит вслух четыре цифры и мошенники получают доступ к его профилю на «Госуслугах», — предупредил юрист.

Далее, по его словам, они меняют в личных данных номер телефона и e-mail для уведомлений и могут от имени жертвы совершать любые сделки, вплоть до отчуждения квартир. При этом жертва не будет получать никакие уведомления.

«Нужно взять себе за правило не верить никаким телефонным звонкам от незнакомых людей, как бы они не представлялись и что бы не обещали. Потому что в большинстве случаев за такими звонками будут стоять мошенники», — подытожил Хаминский.

Ранее, 13 июня, стало известно, что пенсионерка из Красноярска отдала мошенникам 14,3 млн рублей. Она взяла кредит и продала квартиру, чтобы перевести средства телефонным аферистам.