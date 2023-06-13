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Пенсионерка из Красноярска перевела мошенникам более 14 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пенсионерка из Красноярска взяла кредит, продала квартиру и отдала все деньги мошенникам. Как сообщили в региональном управлении МВД во вторник, 13 июня, по предварительным данным, женщина суммарно перевела преступникам 14, 3 млн рублей.

В сообщении говорится, что женщине 1948 года рождения позвонили мошенники и сказали, что с ее счетов пытаются снять деньги и их надо перевести на «безопасный счет». Испугавшись, пенсионерка взяла в банке кредит, сняла свои деньги со счетов и перевела злоумышленникам 2 млн 400 тыс. рублей.

Кроме того, звонившие сообщили ей, что необходимо обезопасить все имеющиеся дома наличные деньги, сумма которых у пенсионерки составила 5,5 млн рублей, а также срочно продать квартиру, потому что ею также пытаются завладеть. Женщина так и сделала, выручив за недвижимость около 6,5 млн рублей, которые также перевела преступникам.

В полицию о произошедшем сообщил ее родственник, который предполагал, что сумма ущерба составляла около 6 млн рублей. В настоящее время женщину опрашивают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

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10 июня стало известно, что телефонные мошенники за два дня украли 800 тыс. рублей у московской пенсионерки. 85-летней женщине звонили злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов и говорили, что ей нужно снять деньги с банковского счета, чтобы обезопасить их от похищения. Деньги забирал «курьер».

25 мая «Известия» рассказали, как аферисты крадут деньги с помощью фейковых сайтов, имитирующих страницы крупных магазинов. Мошенники предлагают людям фальшивые скидочные купоны, которые отправляют по e-mail со списком акций.

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