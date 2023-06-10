В Москве телефонные мошенники украли у пенсионерки 800 тыс. рублей

Телефонные мошенники украли 800 тыс. рублей у пенсионерки в Москве, сообщили в субботу, 10 июня, в Telegram-канале столичной прокуратуры.



Мошенники позвонили 85-летней пенсионерке, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что нужно снять денежные средства, находящиеся на банковском счете, и перевести их на более безопасный счет, поскольку их пытались похитить по поддельной доверенности.



Злоумышленники сообщили, что якобы домой к пенсионерке приедет сотрудник банка, которая поможет снять деньги. 51-летняя злоумышленница прибыла к дому женщины, представилась курьером и на такси отвезла ее к банку. Там пострадавшая сняла 500 тыс. рублей и передала мошеннице.

Как отмечается в сообщении, на следующий день злоумышленники вновь позвонили пенсионерке и таким же способом похитили у нее еще 300 тыс. рублей.



«При координирующей роли Симоновской межрайонной прокуратуры женщина была установлена и задержана», — говорится в сообщении прокуратуры.



Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне юрист Евгений Антонов рассказал, что делать при обнаружении оформленного мошенниками кредита, куда обращаться и как избежать подобных ситуаций. По его словам, чтобы подобный инцидент не произошел, нельзя никакими действиями оказывать содействие злоумышленникам, также не следует открыто хранить пароли, паспортные данные.