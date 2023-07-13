Госдума приняла во II чтении проект о запрете медицинских вмешательств по смене пола

Госдума на заседании в четверг, 13 июля, приняла во втором чтении проект о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением ряда заболеваний у детей.

«Единогласно принят во втором чтении проект закона, устанавливающий полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Так, медицинским работникам запрещается проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека, в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков другого пола. Кроме того, запретят прием лекарств в тех же целях.

В соответствии с поправками допускаются медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Решение будет принимать врачебная комиссия. Перечень аномалий утвердит правительство РФ.

Соответствующие поправки внесут в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

После вступления закона в силу аннулируются все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Также смена пола одним из супругов будет являться основанием для аннулирования брака.

Третье чтение запланировано на 14 июля.

Законопроект был внесен в ГД 30 мая. Его авторами стали почти 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

24 апреля министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве отмену возможности смены пола в паспорте и других документах.