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Госдума приняла во II чтении проект о запрете медицинских вмешательств по смене пола

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Госдума на заседании в четверг, 13 июля, приняла во втором чтении проект о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением ряда заболеваний у детей.

«Единогласно принят во втором чтении проект закона, устанавливающий полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Так, медицинским работникам запрещается проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека, в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков другого пола. Кроме того, запретят прием лекарств в тех же целях.

В соответствии с поправками допускаются медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Решение будет принимать врачебная комиссия. Перечень аномалий утвердит правительство РФ.

Соответствующие поправки внесут в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

После вступления закона в силу аннулируются все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Также смена пола одним из супругов будет являться основанием для аннулирования брака.

Третье чтение запланировано на 14 июля.

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Законопроект был внесен в ГД 30 мая. Его авторами стали почти 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

24 апреля министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве отмену возможности смены пола в паспорте и других документах.

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