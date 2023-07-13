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Эрдоган рассказал о планах купить у РФ самолеты-амфибии для тушения пожаров

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Фото: РИА Новости
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудить покупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Об этом в четверг, 13 июля, турецкий лидер сообщил журналистам, сопровождавшим его во время поездки на саммит НАТО в Вильнюсе.

«Даст Бог, мы рассчитываем, что при личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий, так как они очень существенно влияют на тушение пожаров», — передает слова Эрдогана турецкий канал NTV .

По мнению турецкого лидера, российская техника показывает высокую эффективность при тушении пожаров. Данные самолеты способны черпать воду из моря и добираться до пламени за несколько минут, уточнил он.

Эрдоган также заявил, что Турция уже потратила порядка 100 млн лир на тушение пожаров, в том числе на закупку самолетов и вертолетов.

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30 июня сообщалось, что крупный лесной пожар возник в окрестностях города Измир на побережье Эгейского моря. К тушению были привлечены пять вертолетов, шесть самолетов и семь бульдозеров.

23 июня стало известно о лесном пожаре в окрестностях турецкого курорта Мармарис. При ликвидации возгорания был обнаружен труп. Турецкая прокуратура установила, что пожар вспыхнул в результате умышленного поджога. Тело убитого мужчины было выброшено в лес, после чего его подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

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