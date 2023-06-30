Крупный лесной пожар возник в районе турецкого Измира

Крупный лесной пожар возник в пятницу, 30 июня, в Турции в окрестностях города Измир на побережье Эгейского моря, информирует телеканал TRT, ссылаясь на местные власти.

Сообщение о пожаре в лесной местности в уезде Менемен поступило вечером. К тушению привлечены пять вертолетов, шесть самолетов и семь бульдозеров.

23 июня стало известно о лесном пожаре в окрестностях турецкого курорта Мармарис. При ликвидации возгорания был обнаружен труп. Турецкая прокуратура установила, что пожар вспыхнул в результате умышленного поджога. Тело убитого мужчины было выброшено в лес, после чего его подожгли, чтобы скрыть следы преступления.