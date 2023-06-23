Лес в Турции мог загореться из-за попытки скрыть следы убийства

Лесной пожар в турецком курортном городе Мармарис мог возникнуть из-за попыток сжечь тело убитого мужчины. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщило местное издание Hürriyet.

Турецкой прокуратурой было установлено, что пожар начался в результате умышленного поджога. Подозреваемый или подозреваемые выбросили тело убитого мужчины в лес и подожгли его, чтобы скрыть следы преступления.

Главная прокуратура районов Муглы и Мармариса начала широкомасштабное расследование инцидента.

О лесном пожаре в окрестностях турецкого курорта Мармарис стало известно ранее в этот день. В тушении пламени участвовали пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей. Во время тушения пожара в районе возгорания был обнаружен труп.