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Комитет ГД одобрил поправку о введении серебряных медалей для выпускников
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Комитет ГД одобрил поправку о введении серебряных медалей для выпускников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Комитет Госдумы (ГД) по просвещению 13 июля одобрил поправку о введении серебряных медалей для выпускников. Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта о привлечении школьников к общественно полезному труду.

Известно, что медаль «За особые успехи в учении» II степени смогут получить те школьники, у которых в аттестате будет не более двух четверок.

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Подобные законопроекты вносились в Госдуму неоднократно, но поддержки не получили

Ранее, 30 июня, министр просвещения России Сергей Кравцов также подтвердил намерение ввести серебряные медали для выпускников уже со следующего учебного года.

До этого, 21 июня, министр просвещения заявил, что серебряная медаль при поступлении в вузы будет давать от двух до трех дополнительных баллов. Итоговое решение по этому вопросу примут до 1 сентября. Также Кравцов рассказал, что серебряная медаль по размеру будет такой же, как и золотая.

В 2013 году Министерство образования и науки России решило отказаться от традиции вручения золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам школ. Вместо наград предполагалось выдавать аттестаты с отличием тем, кто успешно сдал государственную итоговую аттестацию и имел пятерки по всем предметам.

Однако в 2014 году Минобразования вновь вернулось к практике выдачи почетных знаков отличия, утвердив награду «За особые успехи в учении». Условия для получения новой медали и аттестата с отличием совпадали. При этом серебряная медаль не вручается на федеральном уровне с 2014 года.

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