Ребенок погиб при обстреле со стороны ВСУ села в Запорожской области
Ребенок погиб при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Тарасовка Пологовского района Запорожской области. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в оперативных службах региона «Известиям».
Уточняется, что обстрел был совершен боевиками киевского режима вечером 12 июля.
«Погиб ребенок, ученик четвертого класса», — говорится в сообщении.
Подробности уточняются.
Ранее, 11 июля, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия обстрела киевским режимом жилого дома в городе Алешки Херсонской области. На кадрах видны разрушенные стены дома и выбитые окна. В результате атаки погибли два человека, еще один ранен.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.