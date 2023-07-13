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Ребенок погиб при обстреле со стороны ВСУ села в Запорожской области

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Фото: РИА Новости
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Ребенок погиб при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Тарасовка Пологовского района Запорожской области. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в оперативных службах региона «Известиям».

Уточняется, что обстрел был совершен боевиками киевского режима вечером 12 июля.

«Погиб ребенок, ученик четвертого класса», — говорится в сообщении.

Подробности уточняются.

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Ранее, 11 июля, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия обстрела киевским режимом жилого дома в городе Алешки Херсонской области. На кадрах видны разрушенные стены дома и выбитые окна. В результате атаки погибли два человека, еще один ранен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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