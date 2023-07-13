Лавров перечислил сферы эффективного сотрудничества РФ со странами АСЕАН

Россию и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) объединяет твердая приверженность формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства, опирающегося на принципы устава ООН, назвал глава МИД РФ Сергей Лавров одну из сфер взаимного сотрудничества, открывая 13 июля второй день саммита в Джакарте.

«Наш общий приоритет — укрепление и расширение многопланового сотрудничества в соответствии с теми ориентирами, которые были заданы лидерами на саммите в 2021 году. Многое уже сделано. В частности, интенсивно развиваются контакты по линии внешнеполитических ведомств и национальных Советов безопасности», — отметил он.

Министр указал на хорошие перспективы сотрудничества в сферах продовольственной и энергетической безопасности, высокотехнологичных отраслях, сфере образования.

«На повестке дня также новые инициативы в сфере цифровизации экономики и развития умных городов», — сказал он.

Лавров добавил, что Москва выступает за «упрочение асеаноцентричной архитектуры», которая должна сохраняться фундаментом безопасности и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), несмотря на негативные оценки некоторых представителей геополитического сообщества.

«Знаем, что это не всем нравится, но мы руководствуемся не чьими-то предпочтениями, а объективными задачами мира и стабильности на этом огромном пространстве», — завершил выступление министр.

Второй день саммита АСЕАН стартовал 13 июля в Джакарте. Его открыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в этот день стало известно, что организаторы разграничили пространство для журналистов и дипломатов, участвующих в мероприятии.

Глава российского МИДа представляет Россию на саммите. Он прибыл в Джакарту 12 июля и пробудет в городе до 14 июля. У министра иностранных дел плотный и насыщенный график на эти дни, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В частности, в первый день саммита Лавров обсудил с китайским коллегой Ван И и главой внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди вопросы наращивания сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в условиях кризисных тенденций на мировых рынках.

Ежегодные министерские мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходят в Джакарте с 12 по 14 июля.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — межправительственная организация, созданная в августе 1967 года. Ее основной целью является сотрудничество во всех областях, укрепление мира и создание стабильности в Юго-Восточной Азии. В организацию входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд , Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.