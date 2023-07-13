В Джакарте стартовал второй день саммита АСЕАН

В столице Индонезии Джакарте начался второй день саммита АСЕАН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров занял место среди участников. Журналисты в холле ожидают выхода спикеров, причем сегодня, 13 июля, их отделили от дипломатов красной лентой, ограничив пространство, в котором им допустимо пребывать.

По мнению корреспондента «Известий» Николая Иванова, такое решение было принято организаторами саммита после попыток российских журналистов пообщаться с представителями недружественных стран.

«После наших попыток накануне записать дипломатов из недружественных стран организаторы решили отделить журналистов от политиков. По идее, мы должны стоять за той красной лентой, но места мало, и поэтому мы находимся в фойе, пока нас не выгонят», — рассказал журналист.

Россию на саммите представляет глава МИД Сергей Лавров. Он прибыл в Джакарту 12 июля и пробудет в городе до 14 июля. У министра иностранных дел плотный и насыщенный график на эти дни, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В частности, в первый день саммита Лавров обсудил с китайским коллегой Ван И и главой внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди вопросы наращивания сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в условиях кризисных тенденций на мировых рынках.

Ежегодные министерские мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходят в Джакарте с 12 по 14 июля.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — межправительственная организация, созданная в августе 1967 года. Ее основной целью является сотрудничество во всех областях, укрепление мира и создание стабильности в Юго-Восточной Азии. В организацию входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд , Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.