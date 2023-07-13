На запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают пехоту на штурм без поддержки техники. Об этом 13 июля рассказал командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным Сатурн.

Военный рассказал об оперативной обстановке на запорожском и южнозапорожском направлениях, где во время контрнаступления российские бойцы уничтожили отряд врага.

«Противник предпринял попытки штурма с направления населенного пункта Пятихатки в сторону направления Жеребянок. С населенного пункта Каменское ответным огнем был остановлен, и наступающая пехота противника была уничтожена», — уточнил Сатурн в беседе с «РИА Новости».

Военнослужащий добавил, что у ВСУ поменялась тактика ведения боя. Раньше они наступали формированием «танкового кулака», а сейчас одиночная техника забрасывает личный состав до ближайшего леса и уезжает.

«Это ясно, что они своих людей не щадят, они не считаются с потерями, просто завели 20 человек, забросили на штурм. Не получилось — следующих 20 человек. Поэтому, я считаю, просто ведут на убой», — прокомментировал он.

Военный подчеркнул, что сейчас со стороны противника наблюдается экономия зарубежной техники, которую передали Украине для контрнаступления.

О дефиците техники и боеприпасов у Украины говорят и за рубежом. 11 июля бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрек поражение ВСУ предстоящей зимой из-за нехватки снарядов. А решение США поставить кассетные боеприпасы Украине, по мнению Джонсона, связано с истощением американских запасов артиллерийских снарядов.

13 июля сообщалось, что группировка Вооруженных сил РФ «Центр» отразила попытки двух украинских бригад атаковать российские позиции на краснолиманском направлении. Бомбардировочная авиация нанесла поражение командно-наблюдательному пункту, месту временной дислокации и опорному пункту боевиков.

В этот же день стало известно, что военнослужащие группы огневого прикрытия подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 13 июля показало, как экипаж БМП-3 справился с этой боевой задачей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.