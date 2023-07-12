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Российские военные отразили атаки двух бригад ВСУ на краснолиманском направлении
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Российские военные отразили атаки двух бригад ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Группировка Вооруженных сил РФ «Центр» отразила попытки двух украинских бригад атаковать российские позиции на краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Он отметил, что на краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» и экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесли удары по сосредоточению живой силы и огневым силам ВСУ. Помимо этого, зенитный ракетный комплекс «Тор М1» сбил беспилотник противника.

Савчук добавил, что бомбардировочная авиация нанесла поражение командно-наблюдательному пункту, месту временной дислокации и опорному пункту боевиков.

«На торском участке и в районе Серебрянского лесничества ударами авиации и огнем артиллерии группировки «Центр» отражены попытки атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады и 42-й механизированной бригады ВСУ», — заявил Савчук.

Он подчеркнул, что украинская сторона понесла серьезные потери в живой силе и технике. Четверо боевиков сдались в плен.

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После первых неудач контрнаступления противник перегруппировался и активизировался, отмечают эксперты

Ранее, 12 июля, ВСУ предприняли попытку контрнаступления на угледарском направлении, но ее остановило наше подразделение. Ожесточенный бой добровольцев 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за ключевую лесополосу в районе Угледара шел 40 минут. Выжившие боевики пятились назад, а российские военнослужащие переходили в стремительную атаку.

Ранее, 7 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что российские минометы уничтожили скрытые позиции ВСУ на угледарском направлении. Он отметил, что после первого пристрелочного последующие удары поражают позиции украинских боевиков. Разведка подтверждает поражение цели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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