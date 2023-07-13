Экипаж БМП-3 на краснолиманском направлении сорвал атаку штурмовиков ВСУ
Военнослужащие группы огневого прикрытия подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 13 июля показало, как экипаж БМП-3 справился с этой боевой задачей.
Как рассказал командир роты с позывным Гора, их взвод осуществляет огневую поддержку. На вооружении находятся три боевые машины пехоты. Функции — поддержка атакующих подразделений, осуществление эвакуации, поддержка огнем закрытых огневых позиций и работа прямой наводкой.
«БМП-3 — это лучшая машина в своем классе даже при аналогии с зарубежными конкурентами Bradley, Marder и Puma, которые стоят ниже, по моему мнению. Во-первых, они тяжелее, уступают в проходимости по нашей местности, и намного слабее у них и броня, и вооружение. Мы пока прямо не сталкивались, но по ТТХ (тактико-техническим характеристикам. — Ред.) мы их превосходим точно. То есть у нас на вооружении помимо 30-миллиметровой пушки стоит еще 100-миллиметровая пушка плюс ПТУР (противотанковая управляемая ракета. — Ред.)», — объяснил Гора.
Экипаж БМП-3 на боевом дежурстве получил задачу по прикрытию действий штурмового подразделения. Прибыв в район боевого соприкосновения, военнослужащие оперативно сориентировались на местности и первым выстрелом из 100-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику ВСУ.
Затем из спаренной пушки нанесли поражение по живой силе и технике противника, предпринявших попытку перехода в наступление. Слаженной работе экипажей БМП-3 дана высокая оценка командованием ЦВО и личным составом штурмовых подразделений. За проявленное мужество особо отличившиеся военнослужащие представлены к государственным наградам, рассказали в Минобороны.
12 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска уничтожили несколько БМП Bradley во время атаки ВСУ на село Работино в районе Орехова на запорожской линии боевого соприкосновения. Российская армия отбила попытку наступления и уничтожила врага.
8 июля начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что артиллерия на южнодонецком направлении уничтожила автомобильную технику с боевиками ВСУ, минометный расчет и две боевые машины пехоты.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.