Военнослужащие группы огневого прикрытия подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 13 июля показало, как экипаж БМП-3 справился с этой боевой задачей.

Как рассказал командир роты с позывным Гора, их взвод осуществляет огневую поддержку. На вооружении находятся три боевые машины пехоты. Функции — поддержка атакующих подразделений, осуществление эвакуации, поддержка огнем закрытых огневых позиций и работа прямой наводкой.

«БМП-3 — это лучшая машина в своем классе даже при аналогии с зарубежными конкурентами Bradley, Marder и Puma, которые стоят ниже, по моему мнению. Во-первых, они тяжелее, уступают в проходимости по нашей местности, и намного слабее у них и броня, и вооружение. Мы пока прямо не сталкивались, но по ТТХ (тактико-техническим характеристикам. — Ред.) мы их превосходим точно. То есть у нас на вооружении помимо 30-миллиметровой пушки стоит еще 100-миллиметровая пушка плюс ПТУР (противотанковая управляемая ракета. — Ред.)», — объяснил Гора.

Экипаж БМП-3 на боевом дежурстве получил задачу по прикрытию действий штурмового подразделения. Прибыв в район боевого соприкосновения, военнослужащие оперативно сориентировались на местности и первым выстрелом из 100-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику ВСУ.

Затем из спаренной пушки нанесли поражение по живой силе и технике противника, предпринявших попытку перехода в наступление. Слаженной работе экипажей БМП-3 дана высокая оценка командованием ЦВО и личным составом штурмовых подразделений. За проявленное мужество особо отличившиеся военнослужащие представлены к государственным наградам, рассказали в Минобороны.

12 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска уничтожили несколько БМП Bradley во время атаки ВСУ на село Работино в районе Орехова на запорожской линии боевого соприкосновения. Российская армия отбила попытку наступления и уничтожила врага.

8 июля начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что артиллерия на южнодонецком направлении уничтожила автомобильную технику с боевиками ВСУ, минометный расчет и две боевые машины пехоты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.