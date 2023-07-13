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NYT сообщила об угрозах Зеленского пропустить заседание Совета Украина – НАТО

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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не прийти на первое заседание Совета Украина – НАТО. Об этом 12 июля со ссылкой на неназванного чиновника сообщила американская газета The New York Times.

«Хотя в среду он смягчил свои публичные высказывания, еще во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина – НАТО», — пишет издание.

В статье также говорится, что не только украинскому президенту не понравились итоги встречи. Опытный дипломат и бывший посол США в Германии Джон Корнблюм резко выразился о коммюнике и назвал его путаным и слабым.

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Сам Зеленский 12 июля по результатам встречи с представителями НАТО в Вильнюсе назвал итоги визита хорошими. Они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение вступить в альянс, отметил он.

В первый день саммита, 11 июля, страны — союзники по НАТО решили, что пригласят Украину в альянс, когда она выполнит условия для вступления. При этом Зеленский отметил, что было бы абсурдным, если бы военный блок по итогам встречи не объявил о готовности принять Украину в свой состав.

Тогда же Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании Совета Украина – НАТО.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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