С иностранных онлайн-продавцов предложили взимать НДС

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривают вопрос о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. Поправки предполагают, что на трансграничную электронную торговлю введут НДС в 20%. С этой инициативой выступила белорусская сторона, ее поддержал Казахстан — с 2022 года эти страны ввели НДС на товары электронной торговли, поступающие из-за рубежа. Об этом «Известиям» рассказала одна из онлайн-компаний на отечественном рынке.

В Минпромторге изданию уточнили, что проект поправок с такими изменениями уже готов. ЕЭК не ответила на запрос.

На практике у маркетплейсов появится новая обязанность — исчислять, удерживать и перечислять НДС в бюджет по операциям продавцов из третьих стран (вне ЕАЭС), сказано в письме Wildberries в Минэкономразвития (ведомство представляет интересы России в ЕЭК).

«Известия» ознакомились с документом. Например, норма коснется продавцов из Китая, которые сейчас поставляют в РФ технику или электронику. В Wildberries предполагают, что эта «инициатива может негативно отразиться на взаимной торговле между странами».

Отсутствие НДС на иностранные товары, которые ввозят в РФ для личных нужд граждан, стимулирует спрос: для россиян продукция дешевле на 20%. Плюс трансграничная торговля противодействует санкционному давлению, насыщая рынок товарами потребительского спроса. При взимании НДС товар подорожает, и люди будут вынуждены покупать его с наценкой в 20% либо отказаться от него. Поэтому Wildberries просит Минэкономразвития не допустить введения такой нормы. В компании не уточнили, какая доля продавцов приходится на зарубежных.

«Известия» направили запрос МЭР, там издание перенаправили в Минфин. В министерстве не ответили на вопросы.

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Таможенный спор: иностранным онлайн-продавцам в России засветил НДС