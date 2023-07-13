Путин выступит на пленарной сессии Форума будущих технологий

Президент России Владимир Путин 13 июля выступит с речью на пленарном заседании Форума будущих технологий, сообщили на официальном сайте Кремля.

Форум будущих технологий — главная площадка для обсуждения трендов развития новых технологий в России. Владимир Путин вместе с талантливыми молодыми учеными страны обсудят потенциал новых технологий вычисления и передачи данных для роста экономики.

Перед беседой с участниками мероприятия президент посетит выставку передовых разработок в области квантовых технологий, которую организовали ГК «Росатом» и ОАО «РЖД».

Форум «Вычисления и связь. Квантовый мир» стартовал в Москве 9 июля на площадке ЦМТ. К нему приурочен доклад «Квантовые технологии для государства и бизнеса: настоящее и будущее». В нем даны анализ текущего состояния квантовых технологий и видение того, как они в ближайшей перспективе могут повлиять на жизнь каждого россиянина.

В день открытия Форума Владимир Путин заявил, что внедрение передовых разработок — это залог прогресса России. По его мнению, в условиях беспрецедентных внешних вызовов крайне важно, чтобы разработки российских инженеров внедрялись максимально быстро.