Реклама
Прямой эфир
Мир
В шведском Хельсингборге устроили акцию по сожжению устава НАТО
Общество
В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающегося циклона
Мир
В МИД РФ пообещали не оставить без ответа изъятие в ФРГ автомобилей у граждан РФ
Мир
Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с Путиным передачу «азовцев» Киеву
Экономика
В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной
Общество
В детских садах Орска число отравившихся детей достигло 40
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в подмосковном комплексе «Немчиновка-парк»
Спорт
Россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Мир
Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
Мир
Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс в ускоренном формате

Twitter обвинили в отказе выплатить выходные пособия на сумму $500 млн

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшие сотрудники Twitter обратились в суд с иском против работодателя, потому что компания отказывается выплачивать выходные пособия на сумму не менее $500 млн. Об этом 12 июля сообщило агентство Reuters.

В издании пишут, что тысячи сотрудников ждут денег, но компания не торопится с этим разбираться. На сегодняшний день долг превысил $500 млн, план по выплатам пособий на случай увольнения работников, который утвердили в 2019 году, не выполняется. Это является нарушением федерального закона о компенсациях.

Коллективный иск передали в федеральный суд Сан-Франциско.

Плюсы и бонусы: работодатели отказываются от поощрений сотрудников
Какие формы поощрений приоритетны для персонала

В январе 2023 года компания Twitter выиграла суд по делу уволенных работников. Теперь экс-сотрудники не могут подавать коллективные иски. Ранее Twitter разрешила получить уволенным выходные пособия, но претендовать на них можно, если работники откажутся от права предъявлять иски против Twitter или помогать кому-либо в судебном деле.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что компания Disney задолжала своим сотрудникам $150 млн. Долги возникли из-за гендерной дискриминации. Деньги не доплачивались с 2015 года исключительно женщинам.

Анализ заработной платы провели в рамках коллективного иска. По данным адвокатов, медиакорпорация платит женщинам в среднем на 2% меньше, чем мужчинам, хотя сотрудницы выполняют эквивалентную мужской работу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023