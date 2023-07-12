Twitter обвинили в отказе выплатить выходные пособия на сумму $500 млн

Бывшие сотрудники Twitter обратились в суд с иском против работодателя, потому что компания отказывается выплачивать выходные пособия на сумму не менее $500 млн. Об этом 12 июля сообщило агентство Reuters.

В издании пишут, что тысячи сотрудников ждут денег, но компания не торопится с этим разбираться. На сегодняшний день долг превысил $500 млн, план по выплатам пособий на случай увольнения работников, который утвердили в 2019 году, не выполняется. Это является нарушением федерального закона о компенсациях.

Коллективный иск передали в федеральный суд Сан-Франциско.

В январе 2023 года компания Twitter выиграла суд по делу уволенных работников. Теперь экс-сотрудники не могут подавать коллективные иски. Ранее Twitter разрешила получить уволенным выходные пособия, но претендовать на них можно, если работники откажутся от права предъявлять иски против Twitter или помогать кому-либо в судебном деле.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что компания Disney задолжала своим сотрудникам $150 млн. Долги возникли из-за гендерной дискриминации. Деньги не доплачивались с 2015 года исключительно женщинам.

Анализ заработной платы провели в рамках коллективного иска. По данным адвокатов, медиакорпорация платит женщинам в среднем на 2% меньше, чем мужчинам, хотя сотрудницы выполняют эквивалентную мужской работу.