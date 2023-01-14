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Компания Twitter выиграла суд по делу уволенных работников

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Twitter выиграла суд по делу уволенных работников. Теперь экс-сотрудникам запрещено подавать коллективные иски. Ранее Twitter разрешила получить уволенным выходные пособия, передает телеканал «Известия». Но получить компенсацию можно только в том случае, если работники откажутся от права предъявлять иски против Twitter или помогать кому-либо в судебном деле. Сотни людей были возмущены таким решением и начали создавать коллективные иски.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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