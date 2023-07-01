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Компанию Disney обвинили в гендерной дискриминации

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Компания Disney задолжала своим сотрудникам $150 млн. Долги возникли из-за гендерной дискриминации. Деньги не доплачивались с 2015 года исключительно женщинам. Анализ заработной платы провели в рамках коллективного иска, передает телеканал «Известия». По данным адвокатов, медиакорпорация платит женщинам в среднем на 2% меньше, чем мужчинам, хотя сотрудницы выполняют эквивалентную с ними работу. По словам юристов, дело не касается нескольких брендов, в числе которых Pixar и 21st Century Fox. Впервые иск о гендерном разрыве в оплате труда был подан в 2019 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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