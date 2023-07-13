Потеря баланса: как российский внешнеторговый счет оказался в минусе

Платежный баланс России по итогам июня ушел в минус. Это произошло впервые за три года (с августа 2020-го) и в целом считается редким явлением с конца 1990-х годов. Отрицательное сальдо объясняется как падением экспортных доходов, так и выплатой больших объемов дивидендов российскими компаниями нерезидентам. О чем свидетельствует эта ситуация, является ли она однократным событием или предвестником «новой нормы» — в материале «Известий».

В норме — плюс

Платежный баланс, или счет текущих операций, представляет собой разницу между экспортом и импортом товаров и услуг, а также международных трансфертных платежей. В России этот показатель традиционно был положительным — причем глубоко положительным. Высокое сальдо торгового баланса (более $100 млрд в год) с лихвой компенсировало платежи за рубеж как в виде выплат дивидендов иностранным акционерам, так и перечисления гастарбайтеров и т. д.

Положительный платежный баланс — норма для многих развивающихся государств (Россия, Индонезия, Саудовская Аравия, Китай), но далеко не для всех: к примеру, Турция десятилетиями живет в ситуации, когда счет текущих операций находится в минусе и компенсирует это лишь постоянным притоком капитала. Платежный баланс является ключевым показателем, определяющим курс национальной валюты, хотя и не единственным — важны также ставки рефинансирования ЦБ, монетарная политика в целом, а также геополитические факторы и «страновые риски». Во многом из-за последних рубль долгое время считался недооцененным.

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Согласно данным ЦБ, опубликованным на этой неделе, отрицательное сальдо платежного баланса составило $1,4 млрд. Торговый баланс по товарам оказался на уровне $6,4 млрд, по услугам же — минус $3,2 млрд. Наконец, баланс первичных и вторичных доходов составил минус $4,6 млрд, что в 2,5 раза больше апрельского показателя. Это и предопределило итоговую отрицательную цифру.

Параллельно ЦБ подвел итог торгового и финансового взаимодействия с остальным миром по итогам квартала и полугодия. В целом за три месяца платежный баланс составил $5,4 млрд — всё еще положительный показатель, но в 14 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом торговый баланс (без учета трансфертов) по сравнению с апрелем–июнем 2022 года рухнул сразу в четыре раза. Отметим, что заметно упал показатель баланса услуг: это не в последнюю очередь связано с активизацией российских туристов на внешних направлениях.

Трудности с выручкой

Тенденция выглядит достаточно тревожно. Уход платежного баланса в отрицательную зону может негативно сказаться на российской валюте, которая и так понесла довольно значительные потери в последние месяцы. Остается понять, будет ли июньский показатель единовременной вспышкой или наметился тренд в сторону ухудшения положения дел.

Как отметил в интервью «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, июньский дефицит баланса стал развитием того негативного тренда на сужение профицита, что наблюдалось все последние месяцы.

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— На фоне провала экспорта и быстрого отскока импорта, а также оттока капитала и санкционированного вывода валюты нерезидентами траектория внешней торговли была в общем понятна. Однако нельзя исключать фактическое прохождение дна по данному макропоказателю. В ближайший месяц станет ясно, пройден ли экстремум. Скорее всего, да, — отметил финансист.

Из данных ЦБ РФ следует, что среди компонентов счета текущих операций наибольший дефицит был зафиксирован в балансе первичных и вторичных доходов, пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, к первичным доходам относятся оплата труда, доходы от инвестиций, в том числе дивиденды, и рента, а ко вторичным — личные трансферты между резидентами и нерезидентами в денежной и натуральной форме. Дефицит по этому счету сложился за счет увеличения выплат в пользу нерезидентов до $8,3 млрд (после $5,2 млрд в мае). В то же время средства, полученные от нерезидентов, были на уровне $3,6 млрд.

Согласно данным мониторинга ЦБ РФ, экспортная выручка российских компаний в долларах и евро продолжает сокращаться , добавил Потавин.

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— Если до начала военных действий на Украине Россия ежемесячно имела совокупный приток в этих валютах на уровне $35–40 млрд, то в апреле-мае 2023 года приток составил лишь $5–6 млрд. При этом объемы импорта в долларах и евро в апреле-мае 2023 года составили $8–8,5 млрд в месяц, то есть оказались выше экспортной выручки. Поскольку за параллельный и не китайский импорт нельзя расплатиться юанями и рублями, то нарастание дефицита твердой валюты негативно сказалось на биржевом курсе рубля. Это произошло, несмотря на то, что цены на нефть в последнее время не падали, а даже немного росли, — уточнил аналитик.

Советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков согласен с тем, что в следующие месяцы возможно повторение июньских цифр:

— Мы видим предпосылки к дальнейшему росту потребления со стороны населения и повышению цен на товары длительного пользования. Поэтому, вероятно, это неоднократное событие.

Рубль свое отыграл

В то же время, считает Михаил Зельцер, уход баланса в область отрицательных значений уже и так отыгран рублем.

— Что касается рубля, он падал в основном на этапе разбалансировки экспорта и импорта, но, судя по всему, текущие платежные параметры уже учтены в курсе нацвалюты, и значения на уровне 80 рублей за доллар выглядят более справедливыми, чем курс более 90 рублей за доллар, — отметил он.

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По словам Александра Потавина, какое-то время слабость внешней торговли продолжит давить на курс рубля через сужающийся приток твердой валюты и рост импорта.

— Поскольку нефть в июле-августе, видимо, будет торговаться по лучшим ценам, чем в июне, есть шансы, что в конце лета мы не увидим дальнейшего падения экспорта. Если при этом не возникнут геополитические факторы, которые могут увеличить отток капитала, то ухудшения ситуации с торговым и платежным балансом можно будет избежать. Это также должно стабилизировать и курс рубля, — заключил эксперт.