 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Краснов выразил заинтересованность в обмене опытом и лучшими наработками с Китаем
Армия
«Ростех» передал Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С
Общество
Комитет ГД одобрил поправку о введении серебряных медалей для выпускников
Общество
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Общество
ФСБ задержала в Курской области передававших ВСУ сведения об объектах МО РФ
Экономика
Курс евро на бирже превысил 101 рубль
Общество
В Госдуме предложили отнести семьи с двумя детьми к многодетным
Недвижимость
В Москве выросло число новостроек с кладовками
Общество
В селе Шайдурихе ликвидировали открытое горение
Авто
На российский рынок вышел внедорожник Nissan X-Terra
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в районе Кунцевского рынка в Москве
/

Потеря баланса: как российский внешнеторговый счет оказался в минусе

Аналитики допускают, что отрицательное сальдо баланса не станет новой тенденцией
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Платежный баланс России по итогам июня ушел в минус. Это произошло впервые за три года (с августа 2020-го) и в целом считается редким явлением с конца 1990-х годов. Отрицательное сальдо объясняется как падением экспортных доходов, так и выплатой больших объемов дивидендов российскими компаниями нерезидентам. О чем свидетельствует эта ситуация, является ли она однократным событием или предвестником «новой нормы» — в материале «Известий».

В норме — плюс

Платежный баланс, или счет текущих операций, представляет собой разницу между экспортом и импортом товаров и услуг, а также международных трансфертных платежей. В России этот показатель традиционно был положительным — причем глубоко положительным. Высокое сальдо торгового баланса (более $100 млрд в год) с лихвой компенсировало платежи за рубеж как в виде выплат дивидендов иностранным акционерам, так и перечисления гастарбайтеров и т. д.

Положительный платежный баланс — норма для многих развивающихся государств (Россия, Индонезия, Саудовская Аравия, Китай), но далеко не для всех: к примеру, Турция десятилетиями живет в ситуации, когда счет текущих операций находится в минусе и компенсирует это лишь постоянным притоком капитала. Платежный баланс является ключевым показателем, определяющим курс национальной валюты, хотя и не единственным — важны также ставки рефинансирования ЦБ, монетарная политика в целом, а также геополитические факторы и «страновые риски». Во многом из-за последних рубль долгое время считался недооцененным.

Пересчет рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно данным ЦБ, опубликованным на этой неделе, отрицательное сальдо платежного баланса составило $1,4 млрд. Торговый баланс по товарам оказался на уровне $6,4 млрд, по услугам же — минус $3,2 млрд. Наконец, баланс первичных и вторичных доходов составил минус $4,6 млрд, что в 2,5 раза больше апрельского показателя. Это и предопределило итоговую отрицательную цифру.

Параллельно ЦБ подвел итог торгового и финансового взаимодействия с остальным миром по итогам квартала и полугодия. В целом за три месяца платежный баланс составил $5,4 млрд — всё еще положительный показатель, но в 14 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом торговый баланс (без учета трансфертов) по сравнению с апрелем–июнем 2022 года рухнул сразу в четыре раза. Отметим, что заметно упал показатель баланса услуг: это не в последнюю очередь связано с активизацией российских туристов на внешних направлениях.

Сбились с курса: разгонит ли слабый рубль цены в России
Аналитики считают, что эффект будет отложенным и достаточно умеренным

Трудности с выручкой

Тенденция выглядит достаточно тревожно. Уход платежного баланса в отрицательную зону может негативно сказаться на российской валюте, которая и так понесла довольно значительные потери в последние месяцы. Остается понять, будет ли июньский показатель единовременной вспышкой или наметился тренд в сторону ухудшения положения дел.

Как отметил в интервью «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, июньский дефицит баланса стал развитием того негативного тренда на сужение профицита, что наблюдалось все последние месяцы.

Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— На фоне провала экспорта и быстрого отскока импорта, а также оттока капитала и санкционированного вывода валюты нерезидентами траектория внешней торговли была в общем понятна. Однако нельзя исключать фактическое прохождение дна по данному макропоказателю. В ближайший месяц станет ясно, пройден ли экстремум. Скорее всего, да, — отметил финансист.

Сдержать курс: ЦБ может поднять ключевую ставку из-за падения рубля
Почему нацвалюта пробила максимумы весны 2022-го и каких уровней стоит ожидать в ближайшую неделю

Из данных ЦБ РФ следует, что среди компонентов счета текущих операций наибольший дефицит был зафиксирован в балансе первичных и вторичных доходов, пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, к первичным доходам относятся оплата труда, доходы от инвестиций, в том числе дивиденды, и рента, а ко вторичным — личные трансферты между резидентами и нерезидентами в денежной и натуральной форме. Дефицит по этому счету сложился за счет увеличения выплат в пользу нерезидентов до $8,3 млрд (после $5,2 млрд в мае). В то же время средства, полученные от нерезидентов, были на уровне $3,6 млрд.

Согласно данным мониторинга ЦБ РФ, экспортная выручка российских компаний в долларах и евро продолжает сокращаться, добавил Потавин.

Пересчет долларовых купюр
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Если до начала военных действий на Украине Россия ежемесячно имела совокупный приток в этих валютах на уровне $35–40 млрд, то в апреле-мае 2023 года приток составил лишь $5–6 млрд. При этом объемы импорта в долларах и евро в апреле-мае 2023 года составили $8–8,5 млрд в месяц, то есть оказались выше экспортной выручки. Поскольку за параллельный и не китайский импорт нельзя расплатиться юанями и рублями, то нарастание дефицита твердой валюты негативно сказалось на биржевом курсе рубля. Это произошло, несмотря на то, что цены на нефть в последнее время не падали, а даже немного росли, — уточнил аналитик.

Советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков согласен с тем, что в следующие месяцы возможно повторение июньских цифр:

Банковский вектор: на конгрессе ЦБ обсудили курсы и будущее цифрового рубля
Набиуллина назвала плавающую нацвалюту благом, а Греф высказался о «пещерном веке»

— Мы видим предпосылки к дальнейшему росту потребления со стороны населения и повышению цен на товары длительного пользования. Поэтому, вероятно, это неоднократное событие.

Рубль свое отыграл

В то же время, считает Михаил Зельцер, уход баланса в область отрицательных значений уже и так отыгран рублем.

— Что касается рубля, он падал в основном на этапе разбалансировки экспорта и импорта, но, судя по всему, текущие платежные параметры уже учтены в курсе нацвалюты, и значения на уровне 80 рублей за доллар выглядят более справедливыми, чем курс более 90 рублей за доллар, — отметил он.

Табло курса обмена валют
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Александра Потавина, какое-то время слабость внешней торговли продолжит давить на курс рубля через сужающийся приток твердой валюты и рост импорта.

— Поскольку нефть в июле-августе, видимо, будет торговаться по лучшим ценам, чем в июне, есть шансы, что в конце лета мы не увидим дальнейшего падения экспорта. Если при этом не возникнут геополитические факторы, которые могут увеличить отток капитала, то ухудшения ситуации с торговым и платежным балансом можно будет избежать. Это также должно стабилизировать и курс рубля, — заключил эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир