Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу года

До конца 2023 года завершится строительство второй очереди технопарка в Зеленограде. Об этом в среду, 13 июля, в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, для этого выделяются дополнительные средства. В настоящее время возводятся три производственных корпуса и три лаборатории, это создаст не менее 668 рабочих мест, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Чиновник отметил, что на площадке уже построили шесть научно-лабораторных и производственных корпусов, где работают 30 высокотехнологичных компаний, сообщает телеканал «360». Специалисты занимаются производством микроэлектроники, медицинских изделий и оптики, а также проводят научные исследования, пишет сайт aif.ru.

Общий объем инвестиций в развитие технопарка составляет 1,9 млрд рублей.

29 марта телецентру в Останкино присвоили статус технопарка со специализацией «разработка и производство теле- и видеоконтента для отечественных каналов и медиаплатформ».

Всего в технопарке работают 78 компаний, в которых занято больше 2 тыс. сотрудников.

Также в конце марта Сергей Собянин сообщил, что в столице действует 51 технопарк, включая семь строящихся, пишет НСН.