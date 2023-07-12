Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с Путиным передачу «азовцев» Киеву
Экономика
В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной
Общество
В детских садах Орска число отравившихся детей достигло 40
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в подмосковном комплексе «Немчиновка-парк»
Спорт
Россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Мир
Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
Мир
Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс в ускоренном формате
Политика
В Госдуме усомнились в выгодности зерновой сделки для РФ
Мир
Эрдоган анонсировал предоставление Швецией дорожной карты борьбы с терроризмом
Политика
В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу года

Собянин: до конца года завершится строительство второй очереди технопарка в Зеленограде
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца 2023 года завершится строительство второй очереди технопарка в Зеленограде. Об этом в среду, 13 июля, в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, для этого выделяются дополнительные средства. В настоящее время возводятся три производственных корпуса и три лаборатории, это создаст не менее 668 рабочих мест, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Чиновник отметил, что на площадке уже построили шесть научно-лабораторных и производственных корпусов, где работают 30 высокотехнологичных компаний, сообщает телеканал «360». Специалисты занимаются производством микроэлектроники, медицинских изделий и оптики, а также проводят научные исследования, пишет сайт aif.ru.

Общий объем инвестиций в развитие технопарка составляет 1,9 млрд рублей.

Промышленная эволюция: кабмин поддержит технопарки на 5,3 млрд рублей
Кроме того, будет создан новый механизм компенсации инвестиций бизнесу

29 марта телецентру в Останкино присвоили статус технопарка со специализацией «разработка и производство теле- и видеоконтента для отечественных каналов и медиаплатформ».

Всего в технопарке работают 78 компаний, в которых занято больше 2 тыс. сотрудников.

Также в конце марта Сергей Собянин сообщил, что в столице действует 51 технопарк, включая семь строящихся, пишет НСН.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023