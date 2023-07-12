Военкор Коц перечислил сданные ЧВК «Вагнер» боеприпасы

Среди нескольких тысяч тонн боеприпасов, сданных сотрудниками ЧВК «Вагнер» с тыловых складов, были снаряды для танков и ствольной артиллерии. Об этом 12 июля сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в связи с заявлением Минобороны РФ о завершении приема вооружений и техники от ЧВК.

«Так вот среди нескольких тысяч тонн боеприпасов, сданных вагнерами со своих тыловых складов [были] снаряды для различных типов и калибров реактивной (220 мм, 122 мм) и ствольной (152 мм, 122 мм, 100 мм) артиллерии», — отмечает Коц в своем сообщении в Telegram-канале.

В числе боеприпасов, по его словам, также были осколочно-фугасные, кумулятивные и подкалиберные снаряды для танков, выстрелы для гранатометов и реактивные огнеметы, более 500 т противотанковых и противопехотных мин разных типов. Кроме того, у ЧВК «Вагнер» было более 5 млн боеприпасов к стрелковому оружию и около 88 тыс. ручных гранат всех типов.

«Для кого хранились все эти боеприпасы в Воронеже, если они нужны были на передовой?» — возмутился Коц.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российские военные заканчивают принимать вооружение и технику от ЧВК «Вагнер». Уточнялось, что кроме уже принятых 2 тыс. единиц, планируется принять более 2,5 тыс. т различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового вооружения. При этом десятки единиц из переданной техники никогда не применялись в бою. Вооружение отправят в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проведут техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

По информации военного корреспондента Александра Сладкова, ЧВК «Вагнер» сдала российским военным два склада с боеприпасами. Он рассказал, что один из складов находится в Воронеже, там хранилось порядка 1100 т боеприпасов, то есть примерно 25 тыс. снарядов.

Процесс передачи техники МО начался 27 июня.

Ранее, 24 июня, президент России Владимир Путин сделал обращение к россиянам после попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны договорились о том, что Пригожин отправится в Беларусь.