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Военкор Сладков заявил, что у ЧВК «Вагнер» нашли минимум 1 тыс. т боеприпасов

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Фото: Министерство обороны РФ
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ЧВК «Вагнер» сдала российским военным два склада с боеприпасами. Такими подробностями поделился военный корреспондент Александр Сладков на фоне заявления Минобороны РФ о завершении приема вооружений и техники от ЧВК.

Уточняется, что один склад находился в Воронеже — там находилось порядка 1100 т боеприпасов. Другой склад базировался в Ростове, информации о количестве боеприпасов там нет.

«Если перевести последнюю цифру в снаряды, 1100 т примерно равно 25 тыс. снарядов. Что ж стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали?» — отметил Сладков в своем Telegram-канале 12 июля.

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Ранее в этот день Министерство обороны сообщило, что от ЧВК были переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения, в том числе сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и другое.

Отмечается, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.

Ранее, 27 июня, Минобороны сообщило о начавшемся процессе передачи тяжелой военной техники ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил России.

23 июня руководство ЧВК «Вагнер» предприняло попытку вооруженного мятежа. На следующий день президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Владельцу ЧВК Евгению Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.

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