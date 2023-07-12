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МиГ-31 был поднят в воздух для недопущения нарушения границ РФ
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МиГ-31 был поднят в воздух для недопущения нарушения границ РФ

МиГ-31 был поднят в воздух для недопущения нарушения границ РФ со стороны Норвегии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Истребитель МиГ-31 был поднят в воздух над Баренцевом морем для недопущения нарушения границ РФ самолетом ВВС Норвегии. Об этом 12 июля сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Сразу после обнаружения цели МиГ-31 отправился для сопровождения норвежского воздушного судна.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Известно, что государственная граница РФ нарушена не была.

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Ранее, 25 мая, сообщалось, что российские истребители Су-35 и Су-27 в небе над Балтийским морем сопроводили два бомбардировщика США, которые летели к границе РФ. Как рассказали в Минобороны, самолеты засекли средства контроля воздушного пространства при приближении к границе. Нарушение границы допущено не было.

До этого, 15 мая, российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, которые двигались в сторону границы РФ. Экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции.

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