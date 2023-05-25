Истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два летевших к границе РФ бомбардировщика США

Российские истребители Су-35 и Су-27 в небе над Балтийским морем сопроводили два бомбардировщика США, которые летели к границе РФ. Об этом сообщили в четверг, 25 мая, в Минобороны РФ.

«Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. После удаления иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российские истребители вернулись на аэродром базирования», — сказано в сообщении.

Как рассказали в Минобороны, самолеты засекли средства контроля воздушного пространства при приближении к границе.

Отмечается, что полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, нарушения госграницы страны не допущено.

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