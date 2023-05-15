Су-27 подняли в воздух при приближении самолетов ФРГ и Франции к границе
Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, которые двигались в сторону границы РФ, сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 15 мая.
По данным ведомства, российскими радарами над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к госгранице России две воздушные цели.
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении Telegram-канала министерства.
В МО уточнили, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции.
После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы не допущено, заявили в Минобороны.
Ранее, 5 мая, российский истребитель Су-35 сопроводил самолет пограничной стражи Польши над Черным морем. Инцидент произошел во время патрульного полета самолета погранстражи Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии.