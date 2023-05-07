В Польше заявили о перехвате российским Су-35 их самолета над Черным морем
Российский истребитель перехватил самолет пограничной стражи Польши над Черным морем, сообщается 7 мая на сайте погранслужбы.
По информации пограничников Польши, инцидент произошел 5 мая во время патрульного полета самолета погранстражи Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии.
Су-35, как сообщила польская сторона, трижды приближался к их самолету.
В Минобороны России при этом неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Как сообщили в погранстраже, в результате маневров Су-35 произошла «сильная турбулентность польского самолета». Экипаж потерял контроль над самолетом и высоту.
Отмечается, что после третьего подхода российский истребитель отдалился от польского самолета. Пограничники Польши добавили, что в итоге их самолет безопасно приземлился.
Ранее, в апреле, российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолет над Балтийским морем.