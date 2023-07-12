Краснов указал на необходимость обмена данными РФ и КНР по цифровым валютам

РФ и КНР надо наладить обмен информацией о правовом регулировании и защите цифровых валют двух государств, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в Пекине 12 июля в ходе рабочей встречи с китайским коллегой Ин Юном.

«Китай одним из первых в мире стал внедрять цифровую валюту Центрального банка, в том числе с целью обезопасить экономику от криминального влияния криптовалют. <...> Обмен информацией <...> представляет общий интерес для наших прокурорских служб», — сообщил Краснов.

Цифровой рубль будет эмитироваться ЦБ и станет дополнительной формой национальной валюты, не будут привлекаться цифровые рубли во вклады и депозиты.

Нерезиденты имеют возможность в неограниченных количествах проводить операции с цифровыми рублями, если иное не предусмотрено российским законодательством. Счета цифрового рубля нерезидентам будет открывать оператор платформы, а доступ им к этой платформе будут предоставлять ее участники.

Закон должен вступить в силу с 1 августа 2023 года.

11 июля Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Благодаря ему вводятся такие понятия, как «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», а также «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет». Таким образом, нововведение создает почву для внедрения валюты и проведения безналичных расчетов с ее помощью.

6 июля первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова сообщила, что россияне смогут платить цифровыми рублями уже к 2025–2027 годам. Как она отметила, для его использования надо будет завести электронный кошелек.

Цифровой рубль должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Он может будет храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора.