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Врач дала советы метеозависимым людям в период магнитных бурь

Терапевт Константинова: во время магнитных бурь рекомендуется снизить физическую нагрузку
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Фото: Global Look Press/Sonja Krebs
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Во время магнитных бурь некоторые люди начинают жаловаться на ухудшение самочувствия. О том, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы и действительно ли их плохое состояние связано с магнитными бурями, «Известиям» рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова.

Она отметила, что в период магнитных бурь увеличивается количество обращений за медицинской помощью людей с сердечно-сосудистой патологией. Также существуют предположения о том, что в это время обостряются хронические заболевания, хотя эта тема недостаточно изучена и авторитетных медицинских исследований здесь нет.

«Часть людей отмечают у себя перепады настроения, вспышки агрессии или снижение работоспособности, головную боль. Мы привыкли таких людей называть метеозависимыми, но метеозависимость — это не болезнь. Если есть реакция организма на погоду или магнитные бури, лучше всего просто пройти комплекс обследований и проконсультироваться с врачом. Чаще всего при правильно подобранной терапии выявленных сопутствующих заболеваний метеозависимость уходит», — рассказала Константинова.

При этом она обратила внимание, что есть и категория людей, которые считают себя «метеозависимыми» — симптомы у них часто появляются вместе с информацией в медиа о магнитных бурях.

«Эти проявления в большинстве случаев носят психологический характер. Возможно, речь идет об «эффекте ноцебо»: человек настолько сильно верит в то, что магнитное поле может ему навредить, что у него действительно появляется плохое самочувствие, слабость, головная боль, упадок сил, боли в суставах. В этом случае может помочь врач-психотерапевт», — заявила Константинова.

Людям старшего возраста, беременным и тем, у кого есть хронические заболевания, по словам врача, в период магнитных бурь желательно придерживаться следующих рекомендаций: снизить физическую нагрузку; добавить прогулки на свежем воздухе перед сном; ограничить употребление жареного, соленого, острого, алкоголя, а также добавить в рацион овощи и фрукты; соблюдать питьевой режим; при наличии хронических заболеваний подготовить и иметь при себе аптечку со средствами первой помощи; снизить уровень стресса; обеспечить достаточный и правильный сон.

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24 мая ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН, руководитель секции «Гелиобиология» научного совета РАН по проблеме «Солнечно-земные связи» доктор физико-математических наук Тамара Бреус назвала последствия сильной магнитной бури для организма. Она отметила, что человек приспособлен к этим явлениям, но иногда они всё равно сильно сказываются на здоровье.

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