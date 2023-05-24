Реклама
Прямой эфир
Мир
Мишустин возложил цветы к Памятнику народным героям в Пекине
Армия
В ЛНР узнали об обустройстве новых позиций ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Россия и Китай договорились об экспорте лекарственных трав и пшена
Мир
На Украине за сутки демонтировали пять памятников советским солдатам
Армия
В ЛНР заявили об укреплении Часова Яра около Артемовска украинскими силами
Мир
Мишустин и премьер Госсовета КНР Цян подписали меморандум о взаимопонимании
Мир
В РФ заявили об ожидании подписания соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном
Мир
Переговоры Мишустина и Ли Цяна в Доме народных собраний Пекина продолжаются
Мир
Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования конфликта на Украине
Экономика
Минфин заявил о постепенном отказе от бумажных акцизов с 2024 года
Общество
В Якутске арестовали мужчину по делу о гибели четырех человек при пожаре
Недвижимость
Цены на новостройки в Москве остановились

Гелиобиолог Бреус назвала последствия сильной магнитной бури для организма

Гелиобиолог Бреус: при магнитных бурях могут болеть колени, если суставы воспалены
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН, руководитель секции по «Гелиобиологии» научного совета РАН по проблеме «Солнечно-земные связи», доктор физико-математических наук Тамара Бреус 24 мая в беседе с «Газетой.Ru» назвала последствия сильной магнитной бури для организма. По ее словам, человек приспособлен к этим явлениям, но иногда они всё равно сильно сказываются на здоровье.

У каждой клетки в организме есть свой заряд, поэтому они реагируют на изменения магнитного поля, «в этом плане мы все метеозависимы», подчеркнула специалист. Метеозависимость она назвала доказанным наукой фактом.

«Если говорить о сердечно-сосудистой системе, то под действием магнитного поля эритроциты — красные кровяные тельца — могут склеиваться, кровь начинает сворачиваться, сосуды сужаться, а давление в них растет», — рассказала Бреус.

Эксперт привела в качестве примера одно из исследований ученых, согласно которому за год во время магнитных бурь происходит дополнительно 11 тыс. инфарктов и 7 тыс. инсультов. Кроме того, магнитные бури оказывают влияние на сердечный ритм: если он сбивается, возникает тахикардия, брадикардия, аритмия.

«Космическая погода влияет и на опорно-двигательную систему. Кости, так же как и все органы тела, питаются кровью. Поэтому во время магнитной бури могут возникнуть боли в опорно-двигательной системе. Это могут почувствовать люди с воспалением в суставах, например в коленях», — сообщила научный сотрудник.

Буря с мглою: колебания магнитного поля достигнут пика утром 24 мая
Чем они опасны и кому следует проявлять осторожность

23 мая главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников отметил, что при магнитных бурях повышаются риски внезапных скачков давления и развития сердечных катастроф.

По его словам, испытать на себе воздействие природных явлений могут и относительно здоровые люди, проявиться у них это может головными болями, головокружением, учащением пульса, сбоем сердечного ритма, необъяснимой тревожностью, депрессивной настроенностью, перепадами настроения, беспокойным сном, подъемом и спадом артериального давления, ломотой в суставах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023