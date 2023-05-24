Гелиобиолог Бреус назвала последствия сильной магнитной бури для организма

Ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН, руководитель секции по «Гелиобиологии» научного совета РАН по проблеме «Солнечно-земные связи», доктор физико-математических наук Тамара Бреус 24 мая в беседе с «Газетой.Ru» назвала последствия сильной магнитной бури для организма. По ее словам, человек приспособлен к этим явлениям, но иногда они всё равно сильно сказываются на здоровье.

У каждой клетки в организме есть свой заряд, поэтому они реагируют на изменения магнитного поля, «в этом плане мы все метеозависимы», подчеркнула специалист. Метеозависимость она назвала доказанным наукой фактом.

«Если говорить о сердечно-сосудистой системе, то под действием магнитного поля эритроциты — красные кровяные тельца — могут склеиваться, кровь начинает сворачиваться, сосуды сужаться, а давление в них растет», — рассказала Бреус.

Эксперт привела в качестве примера одно из исследований ученых, согласно которому за год во время магнитных бурь происходит дополнительно 11 тыс. инфарктов и 7 тыс. инсультов. Кроме того, магнитные бури оказывают влияние на сердечный ритм: если он сбивается, возникает тахикардия, брадикардия, аритмия.

«Космическая погода влияет и на опорно-двигательную систему. Кости, так же как и все органы тела, питаются кровью. Поэтому во время магнитной бури могут возникнуть боли в опорно-двигательной системе. Это могут почувствовать люди с воспалением в суставах, например в коленях», — сообщила научный сотрудник.

23 мая главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников отметил, что при магнитных бурях повышаются риски внезапных скачков давления и развития сердечных катастроф.

По его словам, испытать на себе воздействие природных явлений могут и относительно здоровые люди, проявиться у них это может головными болями, головокружением, учащением пульса, сбоем сердечного ритма, необъяснимой тревожностью, депрессивной настроенностью, перепадами настроения, беспокойным сном, подъемом и спадом артериального давления, ломотой в суставах.