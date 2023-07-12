Центральный перекресток Омска обзавелся разметкой-«вафельницей»

Разметку-«вафельницу» нанесли на один из самых проблемных перекрестков центральной части Омска — пересечение улиц Масленникова и Маршала Жукова. О нововведении рассказал мэр города Сергей Шелест в своем Telegram.

«Сегодня в соцсетях появилась информация о появлении в городе «вафельницы». Действительно, новую разметку с кодом 1.26 нанесли на одном из самых загруженных участков в центре города», — написал градоначальник, его цитату приводит ИА «Омскрегион».

По мнению Шелеста, разметка должна избавить перекресток от заторов. Остановка на «вафельнице» запрещается, чтобы не создавать препятствие для движения транспорта в поперечном направлении. Мэр города добавил, что впоследствии такая же разметка появится на улицах Герцена, Гусарова, Орджоникидзе и Кемеровской.

Ранее «Известия» писали, что за выезд на перекресток с «вафельной» разметкой придется заплатить 1 тыс. рублей (ст. 12.13.1 КоАП). При своевременной оплате этого штрафа (в течение 20 дней) водителю предоставляется скидка 50%.