Эксперт напомнил водителям о штрафе за выезд на «вафельную» разметку

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский в своем официальном Telegram-канале напомнил водителям о штрафе за выезд на перекресток с «вафельной» разметкой.

Эксперт отметил, что за это нарушение автомобилисту придется заплатить 1000 рублей (ст. 12.13.1 КоАП). При своевременной оплате этого штрафа (в течение 20 дней) водителю предоставляется скидка 50%.

Дорожные камеры начали штрафовать за выезд на разметку «вафельница» с 1 марта 2019 года. В ГИБДД считают, что данная мера позволит уменьшить заторы и улучшить дорожное движение в городе.

Камеры фиксируют нарушение, если автомобиль выехал на перекресток с «вафельной» разметкой и создает препятствие для движения других машин.

26 ноября в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения.