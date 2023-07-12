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В ВСУ рассказали о падении боевого духа из-за ранений и смертей сослуживцев

NYT: Украинский солдат рассказал о падении боевого духа из-за смертей и ранений сослуживцев
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал моральный дух из-за множества смертей сослуживцев и серьезных ранений. Такое мнение высказал обозреватель The New York Times Эндрю Крамер после того, как пообщался с украинским сержантом.

В беседе с журналистом солдат представился Игорем. Он рассказал, что обучение за границей сильно отличается от реального боя — очень многие военные падают духом, когда их товарищи погибают или получают ранения.

«Их моральный дух быстро падает», — заключил сержант.

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11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц различного вооружения. Ранее в этот день Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений во время контрнаступления. Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе 6 июля подчеркнул, что во время контрнаступления ВСУ потеряли большое количество как своих военных, так и боевых машин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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