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Хабенский передал символ МХТ в качестве индикатора невесомости экипажу «Союз МС-24»

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Фото: Роскосмос/Наталья Бережная
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Мхатовская чайка станет индикатором невесомости экипажа «Союз МС-24», который отправится на Международную космическую станцию (МКС) в сентябре. Художественный руководитель Московского Художественного театра имени Чехова Константин Хабенский 11 июля передал многозначительный символ командиру отряда Олегу Кононенко.

«Так высоко «Чайка» действительно еще никогда не взлетала: ни живая, скажем так, биологическая, ни символическая. И сама ракета, которая полетит, на ней будет такой большой декоративный элемент художественного театра. И мы туда отправим еще, помимо чайки — индикатора невесомости, флаг художественного театра с чайкой, который тоже будет парить там, рядом с космонавтами. И отправим фрагмент исторического занавеса», — рассказал Хабенский «Известиям».

В отряде с командиром Олегом Кононенко к МКС осенью отправятся также российский космонавт-испытатель Николай Чуб и Лорал О’Хара — инженер и астронавт из США. По словам Кононенко, индикатор невесомости несет в себе символический смысл, потому что им служит игрушка, которую космонавт берет из своей семьи.

«Потому что в момент отделения космического корабля от третьей ступени, его невозможно пропустить, если уж говорить на нашем сленге, мы получаем хороший пинок в спину. Тогда мы понимаем, что мы отделились от третьей ступени, уже находимся в космосе, корабль штатно отделился, поэтому индикатор невесомости — это символ. Конечно, мы возьмем чайку, она у нас будет расположена в спускаемом аппарате, и в момент выключения двигателя третьей ступени она просто повиснет, а мы сделаем заключение, что всё, мы уже в космосе», — пояснил командир отряда космонавтов.

«Роскосмос» и МХТ установили новую традицию — каждый экипаж перед полетом будет посещать спектакль Московского Художественного театра. В сентябре актеры МХТ приедут на гастроли на Байконур и покажут программу для жителей и сотрудников космодрома, добавили в Telegram-канале госкорпорации.

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10 июля «Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов. В нем может поучаствовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет.

30 июня на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что формирование российской орбитальной станции (РОС) планируется завершить к 2032 году.

Предполагается, что в будущем российская орбитальная станция заменит российский сегмент Международной космической станции (МКС) после окончания ее использования в 2030 году.

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